Bị phong sát tưởng hết thời, Phạm Băng Băng vẫn đủ sức kiếm 5655 tỷ

Không còn hoạt động mạnh trong showbiz, Phạm Băng Băng vẫn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng kiếm tiền.

Phạm Băng Băng bước chân vào làng giải trí từ khá sớm và được khán giả biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Khi ấy, cô chỉ là một diễn viên trẻ với nhân vật phụ đứng bên cạnh nữ chính, nhưng vai diễn này đã trở thành bước đệm để Phạm Băng Băng từng bước khẳng định tên tuổi. Sau nhiều năm hoạt động, cô bước vào hàng ngũ sao hạng A, thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ có thu nhập cao tại Trung Quốc.

Nhưng năm 2018 đã trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Sau biến cố, hoạt động nghệ thuật của cô tại quê nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một cái tên liên tục xuất hiện trên màn ảnh, thảm đỏ và những sự kiện lớn, Phạm Băng Băng dần vắng bóng khỏi showbiz Hoa ngữ.

Trong hoàn cảnh đó, thay vì chỉ tìm cách duy trì hình ảnh của một minh tinh, người đẹp 8x chuyển hướng sang kinh doanh. Cô đầu tư xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty và tập trung vào lĩnh vực chăm sóc da.

Đây là lựa chọn không hề dễ dàng. Thị trường mỹ phẩm vốn có mức độ cạnh tranh rất cao, với sự hiện diện của cả những thương hiệu lâu năm, các hãng nội địa mới nổi lẫn nhiều tên tuổi quốc tế. Đặc biệt, một thương hiệu gắn với tên tuổi người nổi tiếng luôn phải đối mặt với câu hỏi: liệu doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài nếu sức hút của người sáng lập không còn ở thời kỳ đỉnh cao?

Phạm Băng Băng đã từng bị nghi ngờ khi lựa chọn kinh doanh mỹ phẩm.

Chỉ có điều, Fan Beauty dần đưa ra câu trả lời bằng doanh thu. Năm 2021, thương hiệu đạt doanh thu 300 triệu tệ (khoảng 1170 tỷ đồng) và tăng vọt lên 850 triệu tệ (khoảng 3315 tỷ đồng) chỉ sau 1 năm. Đến năm 2023, con số này tiếp tục vượt mốc 1,1 tỷ tệ (khoảng 4290 tỷ đồng) và sang 2024, Fan Beauty đã thu về 1,45 tỷ tệ (khoảng 5655 tỷ đồng), cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể chỉ sau vài năm phát triển.

Mức tăng trưởng này đáng chú ý bởi Fan Beauty không đơn thuần được xây dựng theo mô hình một nghệ sĩ dùng danh tiếng để quảng bá sản phẩm. Thương hiệu chủ yếu phát triển thông qua các kênh thương mại điện tử, tập trung vào sản phẩm và hoạt động vận hành thay vì phụ thuộc vào việc mở rộng hệ thống cửa hàng vật lý.

Doanh thu tăng nhanh cũng cho thấy sức hút cực lớn của Fan Beauty.

Trong giới giải trí, không ít nghệ sĩ từng thử sức kinh doanh, từ mỹ phẩm, thời trang đến nhà hàng, thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu chỉ tạo được sức hút trong thời gian đầu rồi dần đi xuống khi danh tiếng của người sáng lập không còn duy trì được độ phủ như trước.

Mà Fan Beauty của Phạm Băng Băng lại có một hướng đi hoàn toàn khác. Trong thời gian cô bị hạn chế hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc, thương hiệu vẫn tiếp tục mở rộng và tăng trưởng về doanh thu. Điều này cho thấy Fan Beauty đang dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hình ảnh của người sáng lập, trở thành một nhãn hàng đủ sức giữ chân người tiêu dùng.

Nếu trước đây Phạm Băng Băng được biết đến qua những vai diễn và ánh đèn sân khấu thì hiện tại, tên tuổi của cô còn gắn với Fan Beauty - một thương hiệu mỹ phẩm đang có mức doanh thu đáng kể. Sau nhiều năm phát triển, cô đã dần biến lợi thế về danh tiếng thành một nền tảng kinh doanh riêng thay vì chỉ dựa vào sức hút của một ngôi sao để bán sản phẩm. Với những kết quả đạt được, Fan Beauty trở thành dấu ấn đáng chú ý trong hành trình Phạm Băng Băng xây dựng một vị thế mới bên ngoài màn ảnh.