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Bị phát hiện lẻn vào nhà dân, thanh niên bỏ chạy ‘không mảnh vải che thân’

MINH MINH
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Nam thanh niên lẻn vào nhà dân ở Đắk Lắk lúc rạng sáng qua ô thoáng nhà tắm, khi bị phát hiện và truy đuổi, người này bỏ chạy không mặc quần áo, để lại một con dao.

Ngày 16/9, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một nam thanh niên đột nhập vào nhà dân lúc rạng sáng.

Theo trình báo của một gia đình tại thôn 8, khu vực Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột, khoảng 2h ngày 14/9, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện bên trong nhà rồi lẻn vào phòng ngủ.

Khi bị phát hiện, nam thanh niên bỏ chạy không mặc quần áo.

Theo gia đình, người này có thể đã chui vào nhà qua ô thoáng tại khu vực nhà tắm. Sau khi vào bên trong và phát hiện một phụ nữ đang ngủ, nam thanh niên có biểu hiện bất thường và tự cởi toàn bộ quần áo.

Đúng lúc này, một người trong gia đình phát hiện sự việc, hô hoán và truy đuổi. Bị phát hiện, nam thanh niên nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

Đáng chú ý, sau khi kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc, gia đình phát hiện một con dao nhỏ được cho là do nam thanh niên để lại.

Gia đình sau đó trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời bàn giao các vật dụng liên quan cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra và truy tìm người đột nhập.

Cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính, động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc.

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