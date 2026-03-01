Bị nói đối đầu với Trấn Thành như Messi và Ronaldo, Trường Giang: "Thắng đối thủ rất mệt mỏi"

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, Trường Giang đã lên tiếng khi bị nói năm nay là năm đầu tiên đối đầu với Trấn Thành trong cương vị đạo diễn.



MC Thùy Minh nói: "Tôi đọc bình luận thấy có một bình luận khá hài hước rằng Trường Giang có sự tự nhiên như Messi còn Trấn Thành có kỹ thuật như Ronaldo".

Anh thốt lên: "Năm nào cũng nói hoài, nói mãi rồi. Chẳng qua lần này tôi trở lại với cương vị mới nên mọi người mang ra cân đo đong đếm. Tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Tôi là Ronaldo.

Bất kể ngành nghề nào cũng bị so sánh và được so sánh. Đối với tôi là được so sánh chứ không phải bị so sánh. Tôi rất trân trọng sự so sánh này.

Khán giả có kỳ vọng thì mới so sánh. Vì kỳ vọng đó nên 5 năm trời tôi mới không xuất hiện trên điện ảnh. Tôi sợ người ta kỳ vọng nhiều mà tôi làm không đến nơi đến chốn thì người ta thất vọng nhiều. Như thế là tệ với khán giả của mình.

Tôi ấp ủ tất cả mọi thứ để làm một bộ phim hoàn chỉnh còn phim nào top 1, top 2 doanh thu thì chờ thời gian trả lời. Đối với tôi, thắng bản thân là cái cần thắng đầu tiên còn thắng đối thủ thì sẽ rất mệt mỏi vì cứ mỗi ngày, mỗi mùa, mỗi thể loại là một đối thủ.

Đối thủ lớn nhất với tôi là chính mình và mỗi ngày tôi phải xem mình tệ chỗ nào để bồi vào nó gấp. Mình phải biết mình dở chỗ nào để bồi đắp liền và thắng không kiêu ngạo, thua không nản chí. Đó mới là chiến thắng của mình.

Hồi xưa, tôi có làm một phòng tập Yoga cho vợ tôi và có ghi ở trên cửa một câu "chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng chính mình".

Tôi ghi câu đó để vợ tôi thấy mỗi ngày và mỗi ngày đều phải tập. Sau này thì không cần câu đó nữa vì vợ tôi tập như một cái máy".

Trong mùa phim Tết Bính Ngọ 2026, đường đua điện ảnh trở nên sôi động với sự đối đầu trực tiếp giữa hai "ông hoàng phòng vé" là Trấn Thành và Trường Giang. Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế với bộ phim Thỏ ơi, một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn - giật gân đầy mới lạ, hiện đã cán mốc hơn 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày công chiếu. Trong khi đó, Trường Giang đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm bằng dự án Nhà ba tôi một phòng, kể về câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, ấm áp.