Bị nghi treo cờ giả, tàu chở dầu đến từ Nga bị nước EU bắt giữ, tổng thống tuyên bố 'không để lọt bất cứ thứ gì'

Hải quân Pháp đã chặn bắt một tàu chở dầu xuất phát từ Nga trên biển Địa Trung Hải vào ngày 22/1.

Đây là một phần của nhiệm vụ nhằm vào đội tàu bóng tối của Nga đang bị trừng phạt.

Theop thông báo, Hải quân Pháp đang hộ tống tàu Grinch vào cảng để tiến hành kiểm tra thêm. Tàu này bị nghi treo cờ giả nhằm qua mặt sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trong bài đăng trên X cùng ngày, Tổng thống Pháp﻿ Emmanuel Macron cho biết: "Chiến dịch được thực hiện trên vùng biển quốc tế Địa Trung Hải, với sự hỗ trợ của đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì lọt qua".

"Chúng tôi quyết tâm duy trì luật pháp quốc tế và đảm bảo việc thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt", Tổng thống Pháp cho biết trong bài đăng về vụ chặn bắt, kèm theo bức ảnh cho thấy một chiếc trực thăng Pháp đang bay lơ lửng phía trên một con tàu.

Khi được hỏi về vụ việc, các quan chức quân đội Pháp giấu tên cho biết chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp từ Anh, khi 2 nước đã thu thập và chia sẻ thông tin tình báo, giúp chặn bắt con tàu.

Các quan chức cho biết con tàu này treo cờ mạo danh quần đảo Comoros và thủy thủ đoàn là người Ấn Độ.

Đội tàu bóng tối của Nga gồm các tàu chở dầu cũ kỹ, thường được đăng ký dưới cờ của các quốc gia như Comoros hoặc Panama để né các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ các nước châu Âu trong những tháng gần đây đã phát tín hiệu về các biện pháp cứng rắn hơn để kiềm chế những hành vi này.

Trước đó, ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết theo đề nghị của phía Mỹ, họ đã hỗ trợ bắt giữ tàu chở dầu của Nga mang tên Marinera, còn gọi là Bella 1, trên Đại Tây Dương. Chính phủ Anh tuyên bố đã chuẩn bị cơ sở pháp lý để sử dụng quân đội chặn bắt các tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt trong đội tàu bóng tối của Nga.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Anh và kêu gọi quốc gia thuộc G7 này cân nhắc kỹ các rủi ro trước khi “lao vào những hành động phiêu lưu nguy hiểm”.

Theo Euronews, France24