Bị nghi dùng kỹ xảo chạy lộn xe 360 độ trong hầm, hãng xe này tung luôn video gốc để chứng minh

Sau khi gây tranh cãi về tính xác thực của màn chạy vòng 360 độ trong đường hầm, Voyah công bố video quay một mạch không cắt ghép cùng thời điểm ra mắt Passion S tại Trung Quốc.

Voyah Passion S vừa được Dongfeng đưa vào bán tại Trung Quốc với giá từ 229.900-279.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 891 triệu-1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm khiến mẫu SUV điện này được chú ý lại đến từ một màn trình diễn khá khác thường.

Voyah Passion S chạy vòng 360 độ trong đường hầm. Ảnh: Carnewschina

Trước đó, ngày 13/8, Voyah công bố Passion S đã hoàn thành màn chạy vòng 360 độ bên trong một đường hầm thử nghiệm ở Vũ Hán. Hãng khẳng định màn trình diễn được thực hiện bằng xe thật và không sử dụng kỹ xảo, nhưng đoạn video đầu tiên nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Để đáp lại những nghi ngờ, tại sự kiện ra mắt Passion S ngày 15/8, Voyah công bố một video quay liền mạch toàn bộ màn trình diễn. Theo hãng, đoạn video không được cắt dựng nhằm cho thấy chiếc xe thực sự thực hiện màn chạy vòng trong đường hầm.

SUV điện Voyah Passion S thực hiện màn nhào lộn 360 độ. Nguồn: BiliBili

Trước đó, một đoạn video bị rò rỉ cũng cho thấy một nguyên mẫu Passion S từng gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm. Hình ảnh chiếc xe bị rơi khỏi phần phía trên đường hầm phần nào cho thấy màn trình diễn không chỉ được tạo ra bằng kỹ xảo hình ảnh.

Voyah Passion S thực hiện màn chạy vòng 360 độ. Nguồn: BiliBili

Màn trình diễn của Voyah được lấy cảm hứng từ quảng cáo nổi tiếng của Mercedes-Benz SLS AMG với Michael Schumacher, trong đó chiếc xe thực hiện một vòng chạy gần như hoàn chỉnh trên thành đường hầm. Việc lựa chọn một chiếc SUV điện thương mại thay cho một mẫu xe thể thao cũng khiến màn trình diễn của Passion S thu hút sự chú ý.

SUV điện công suất tới 637 mã lực

Bên cạnh màn trình diễn, Passion S là mẫu SUV điện cỡ trung-lớn mới của Voyah. Xe có kích thước dài 5.050 mm, rộng 1.998 mm, cao 1.656 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Thiết kế fastback giúp hệ số cản không khí đạt 0,24.

Voyah Passion S với thiết kế SUV fastback hiện đại. Ảnh: Carnewschina

Khoang cabin sử dụng thiết kế bao quanh người ngồi, với cụm màn hình trung tâm kép 15,6 inch độ phân giải 2K, màn hình hiển thị kính lái AR-HUD 29 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch.

Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh công suất 2.160 W với 27 loa và tủ lạnh thông minh dung tích 6,6 lít. Xe cũng được trang bị LiDAR thế hệ mới cùng 5 radar sóng mm 4D, kết hợp hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5.0.

Nội thất SUV điện Voyah Passion S. Ảnh: Carnewschina

Voyah Passion S có hai cấu hình động cơ. Bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện công suất 402 mã lực, trong khi bản dẫn động 4 bánh sử dụng hai mô-tơ với tổng công suất 637 mã lực.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh 5C cùng hai lựa chọn pin 81 kWh và 98 kWh. Tầm vận hành theo tiêu chuẩn CLTC dao động 630-740 km tùy phiên bản.

Tại Trung Quốc, Voyah Passion S có 3 phiên bản, giá bán từ 229.900 nhân dân tệ. Trước khi chính thức ra mắt, phiên bản cao cấp nhất từng được mở bán trước với giá 309.900 nhân dân tệ, sau đó giá niêm yết chính thức được điều chỉnh xuống.