Bí mật về con robot giúp đội Việt Nam thắng hơn 190 đối thủ: Nặng 20 kg, sở hữu tính năng đặc biệt

Giải đấu First Global Challenge 2023 (FGC 2023) diễn ra từ ngày 7 – 10/10 tại Singapore với sự tham gia của 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu năm nay được tổ chức với chủ đề là Hydrogen Horizons, tập trung vào vai trò của hydrogen trong năng lượng tái tạo và giảm lượng carbon.



Đội tuyển Việt Nam bao gồm 9 học sinh được chọn ra từ cuộc thi Vietnam Robotics Challenge 2023. Các học sinh này đến từ các trường học tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng.

Đến tối 10/10, sau khi trải qua các vòng bảng và vòng loại trực tiếp, đội tuyển Việt Nam đã giành được huy chương Vàng đầu tiên tại giải đấu FGC. Đây là thành tích về giáo dục STEAM tốt nhất của học sinh Việt Nam từ trước đến nay.

Theo chia sẻ của trưởng đoàn là ông Lê Ngọc Tuấn, chuyên gia công nghệ ioT và robotics, robot của đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi này nặng khoảng 20 kg và được xây dựng dựa trên một hệ gồm 4 động cơ truyền chuyển động độc lập.

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng tại cuộc thi robot lớn nhất thế giới.

Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao về robot của đội tuyển Việt Nam khi có ưu thế về tốc độ di chuyển, tích hợp nhiều tính năng thú vị và linh hoạt. Con robot này được các em học sinh thiết kế trong suốt 2 tháng ngay từ phần mềm mô phỏng và cải tiến liên tục ngay tại nhà thi đấu ở Singapore.

Ngoài ra, thiết kế của đội tuyển Việt Nam còn được đánh giá cao ở chi tiết lấy bóng. Cụ thể, robot do đội tuyển Việt Nam thiết kế có tốc độ lấy bóng rất nhanh ngay cả ở những góc khó.

Robot của đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao về khả năng di chuyển, linh hoạt và có nhiều tính năng.

Trước đó, năm 2017, khi lần đầu tham dự FGC, đội tuyển của Việt Nam đứng thứ 57 trên tổng số 153 đội tham dự. Việc đạt huy vàng trong FGC 2023 là thành tích tốt nhất mà đội giành được sau 7 năm tham dự giải thưởng này.

FIRST Global Challenge (FGC) là giải đấu robot quốc tế dành cho học sinh THPT do tổ chức phi lợi nhuận FIRST Global tổ chức hàng năm. Đây là giải đấu được coi là Olympic robotics thế giới của robot tự chế với kích thước mỗi chiều không quá 50 cm x 50 cm x 50 cm.



FGC được tổ chức với chủ đề là những thách thức toàn cầu và từ đó thúc đẩy giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), tìm kiếm giải pháp để giải quyết những thách thức lớn nhất đối với hành tinh hiện nay.

(Ảnh: Lê Ngọc Tuấn)

https://soha.vn/bi-mat-ve-con-robot-giup-doi-viet-nam-thang-hon-190-doi-thu-nang-20-kg-so-huu-tinh-nang-dac-biet-20231126103732326.htm