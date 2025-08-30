Tháng 5/2025, giới truyền thông Anh bùng nổ khi chiếc hộp thời gian mà Công nương Diana từng chôn trong tường bệnh viện Great Ormond Street (London) năm 1991 chính thức được khai quật.

Khi đó, Công nương Diana đang là Chủ tịch danh dự của bệnh viện. Ý tưởng hộp ký ức được thực hiện cùng hai em nhỏ – Sylvia Foulkes và David Watson – người chiến thắng trong một cuộc thi trên chương trình thiếu nhi nổi tiếng Blue Peter . Chính hai em đã chọn lựa những món đồ “đặc sản công nghệ và văn hóa” của thời đại: Ảnh ba chiều bông tuyết, máy tính bỏ túi chạy bằng năng lượng mặt trời, đồng xu Anh, hạt giống cây từ Kew Gardens, một tờ giấy tái chế, hộ chiếu châu Âu, tivi mini, cùng album Rhythm of Love (1990) của Kylie Minogue. Ngoài ra còn có ảnh Công nương Diana, báo The Times số mới và thư tay của hai em nhỏ.

Ban đầu, hộp được kỳ vọng sẽ chờ tới nhiều thế kỷ sau mới mở ra. Nhưng do công trình nâng cấp bệnh viện, bức tường chứa hộp buộc phải phá bỏ. Vì vậy, bệnh viện quyết định mở hộp ngay trong năm 2025.

Theo The Times , chiếc hộp bị hư hại một phần vì nước ngấm, song phần lớn hiện vật vẫn nguyên vẹn. Các chuyên gia lưu trữ đang phục hồi thư viết tay để giữ trọn vẹn giá trị tinh thần. Jason Dawson – Giám đốc điều hành Space and Place tại bệnh viện – gọi khoảnh khắc mở hộp là “thật sự xúc động, như kết nối với ký ức của một thế hệ đã đi qua”.

Ông kể thêm: “Thời ấy, chiếc máy tính bỏ túi hay tivi mini được coi là đỉnh cao công nghệ. Bây giờ nhìn lại, chúng giống như đồ chơi. Chúng tôi thậm chí còn không có thiết bị để bật chiếc CD trong hộp”.

Điều thú vị là việc Công nương Diana chôn hộp ký ức lại gợi nhớ đến nghi thức từ hơn một thế kỷ trước. Năm 1872, Công chúa xứ Wales Alexandra (sau này là Hoàng hậu) từng đặt viên đá nền bệnh viện và chôn một hộp thời gian chứa ảnh Nữ hoàng Victoria cùng một tờ The Times . Hộp ấy đến nay vẫn chưa từng được tìm thấy.

Bệnh viện Great Ormond Street cũng cho biết họ sẽ chuẩn bị một hộp thời gian mới khi công trình cải tạo hoàn tất như cách tiếp nối truyền thống Hoàng gia.

Công nương Diana từng giữ vai trò Chủ tịch danh dự bệnh viện từ 1989 đến khi qua đời năm 1997. Bà thường xuyên tới thăm các bệnh nhi, nhiều lần đưa cả Thân vương William và Vương tử Harry cùng tham gia. Chính tinh thần nhân ái ấy đã để lại ảnh hưởng sâu đậm lên hai người con trai.

Đặc biệt, Vương tử Harry vẫn tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh mẹ mình để lại. Tháng 7 vừa qua, ông quay trở lại Angola – nơi Công nương từng gây chấn động thế giới năm 1997 khi đi bộ qua bãi mìn cùng tổ chức The HALO Trust. Nếu năm 1997 đó là hình ảnh dũng cảm cuối cùng của bà, thì gần 30 năm sau, Harry chứng kiến vùng đất từng đầy rẫy mìn nay đã trở thành bãi chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

“Là một người cha, tim tôi nhói đau khi thấy trẻ em vẫn phải lớn lên cạnh bãi mìn. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi di chứng chiến tranh”, Vương tử Harry chia sẻ.

