Dù là người sáng lập võ phái Võ Đang với thực lực "đứt đoạn" so với phần còn lại của thời đại, Trương Tam Phong vẫn dành sự tôn kính tuyệt đối cho Quách Tĩnh. Thế nhưng, tại sao ông lại hiếm khi nhắc đến Dương Quá – người từng có ơn chỉ điểm võ công cho mình?

Trong vũ trụ Kim Dung, Trương Tam Phong được coi là một "vị thần" sống với tu vi võ học thượng thừa. Thế nhưng, ở tuổi 100, ông vẫn khiêm tốn thốt lên rằng: "Nội lực của ta lúc này, e rằng vẫn chưa bằng Quách đại hiệp năm xưa". Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn: Tại sao một Quách Tĩnh "chậm chạp" lại chiếm trọn trái tim của Trương chân nhân, còn "Thần điêu đại hiệp" Dương Quá tài hoa lại bị "ngó lơ"?

1. Mối quan hệ "khó xử" mang tên Quách Tương

Lý do đầu tiên không nằm ở võ công, mà nằm ở tình cảm. Trương Tam Phong cả đời không cưới vợ, sâu thẳm trong tim ông là hình bóng của Quách Tương – con gái Quách Tĩnh.

Mối tình đơn phương: Trương Tam Phong yêu Quách Tương, nhưng Quách Tương cả đời lại chỉ hướng về Dương Quá.

Khoảng cách vô hình: Dương Quá vô tình trở thành "tình địch" trong tâm tưởng, là người chiếm giữ trái tim của người phụ nữ mà Trương Tam Phong trân quý nhất. Dù Dương Quá từng dạy cho Trương Tam Phong 3 chiêu võ công năm 13 tuổi, nhưng nỗi đau của kẻ đơn phương khiến ông khó lòng cởi mở khi nhắc về vị đại hiệp này.

2. Lý tưởng sống: "Vì nước vì dân" vs "Quy ẩn giang hồ"

Trương Tam Phong là người có nhãn quan đại cục, và đây là nơi Quách Tĩnh hoàn toàn áp đảo:

Quách Tĩnh – Tượng đài trung nghĩa: Cả đời Quách Tĩnh lấy việc bảo vệ thành Tương Dương, vì đại nghĩa quốc gia làm trọng. Ông chọn hy sinh cùng thành quách, một lòng vì dân.

Dương Quá – Lãng tử tiêu dao: Sau khi trả xong nợ nước thù nhà, Dương Quá chọn cùng Tiểu Long Nữ quy ẩn, xa rời thế sự. Đối với một người lập ra đạo phái để cứu đời như Trương Tam Phong, sự hy sinh vô điều kiện của Quách Tĩnh đáng ngưỡng mộ hơn nhiều so với sự lựa chọn có phần "cá nhân" của Dương Quá.

3. Đẳng cấp võ học: Sự ổn định của Quách Tĩnh thắng thế

Dù Dương Quá sở hữu Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng cực mạnh, nhưng môn võ này lại có nhược điểm chí mạng: Phụ thuộc vào cảm xúc.

Nghịch lý Dương Quá: Khi hạnh phúc bên Tiểu Long Nữ, uy lực của môn chưởng pháp này giảm sút đáng kể. Tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 3, Dương Quá bị đánh giá là có phần yếu thế hơn so với sự chín muồi của lão ngoan đồng Châu Bá Thông hay Quách Tĩnh.

Nội công Quách Tĩnh: Với Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng và Tả Hữu Hỗ Bác, võ công của Quách Tĩnh càng về già càng thâm hậu, ổn định và không có kẽ hở. Trương Tam Phong – một người đi theo con đường nội gia thuần khiết – chắc chắn đánh giá cao sự vững chãi của Quách Tĩnh hơn sự bùng nổ nhất thời của Dương Quá.

Theo Sohu