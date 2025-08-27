Bí mật tàu chiến 36m nhỏ gọn mang sức mạnh khinh hạm

Ảnh minh họa Aircat Bengal MC. Ảnh: Eureka Naval Craft

Công ty quốc phòng Mỹ Eureka Naval Craft đang hợp tác với Strategic Marine của Singapore để đóng một lớp tàu chiến mô-đun mới tại châu Á, hướng tới Hải quân Mỹ và các hạm đội đồng minh.

Trọng tâm của dự án là Aircat Bengal MC, một tàu hiệu ứng bề mặt dài 36m, được thiết kế để đảm nhiệm các nhiệm vụ vốn do các tàu hộ tống hạng nhẹ và khinh hạm lớn hơn phụ trách.

Con tàu đa nhiệm có thể hỗ trợ vận chuyển quân, tác chiến đổ bộ, triển khai UAV, tác chiến điện tử và khắc chế thủy lôi.

Tàu cũng có thể vận hành hoàn toàn hoặc bán tự động, phản ánh xu hướng rộng hơn hướng tới các nền tảng hải quân linh hoạt.

Tốc độ cao, tải trọng lớn

Aircat Bengal MC được tối ưu cho tầm hoạt động và tải trọng, có thể chở khoảng 36 tấn trong khi đạt tốc độ trên 93 km/giờ tùy tải. Tầm hoạt động của tàu đạt 1.852 km (1.000 hải lý).

Hệ thống tải trọng mô-đun và boong sau kéo dài cho phép tàu tái cấu hình nhanh để chuyển đổi nhiệm vụ, từ bảo đảm hậu cần đến hỗ trợ tác chiến.

Điều hướng được vận hành bởi phần mềm tự động hóa hàng hải của Greenroom, được coi là một trong những giải pháp tiên tiến nhất trên thị trường.

Nỗ lực này phù hợp với mục tiêu của Lầu Năm Góc nhằm triển khai các hạm đội nhỏ hơn, linh hoạt hơn và có khả năng hợp tác trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Aircat Bengal MC do các công ty Mỹ và Singapore hợp tác sản xuất.

Củng cố hợp tác

Quan hệ đối tác này nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng Mỹ – Singapore ngày càng tăng, nhằm củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong khu vực.

Thỏa thuận cũng mở đường hợp tác trong khuôn khổ AUKUS, liên minh an ninh giữa Australia, Anh và Mỹ, khi Eureka tích hợp phần mềm tự động hóa của một doanh nghiệp Australia.

“Bằng việc hợp lực với Strategic Marine, chúng tôi kết hợp sức sáng tạo của Mỹ với năng lực đóng tàu xuất sắc của Singapore để đáp ứng nhu cầu của các hải quân trên toàn cầu,” Tổng giám đốc điều hành (CEO) Eureka Naval Craft Bo Jardine nói.

“Hệ thống tải trọng mô-đun, boong sau lớn, tầm hoạt động và tốc độ của Aircat Bengal MC bảo đảm nó đứng ở tuyến đầu công nghệ hàng hải, sẵn sàng thích ứng với các mối đe dọa và yêu cầu nhiệm vụ luôn thay đổi.”



