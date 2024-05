Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm thông qua hàng loạt web khiêu dâm do đối tượng Hoàng Duy Hưng (SN 1990; trú thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố 15 bị can trong đó có 09 bị can có hành vi Môi giới mại dâm và 06 bị can về hành vi Chứa mại dâm. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ hàng chục chiếc điện thoại di dộng.

Đây là những điện thoại được các đối tượng sử dụng làm tổng đài để điều hành hoạt động mua bán dâm. Phía sau mỗi chiếc điện thoại đều dán tên nghệ danh của gái bán dâm và địa chỉ nhà nghỉ khách sạn. Khi có khách hàng gọi đến, các đối tượng nữ này sẽ giả làm các cô gái bán dâm tiếp nhận cuộc gọi rồi điều gái bán dâm phục vụ.

"Thực chất những chiếc điện thoại của gái bán dâm trên trang web đều do nhóm đối tượng này cầm cầm hết. Chúng sử dụng để nghe máy và thông qua tài khoản ảo, những ứng dụng ẩn như telegram nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng", thượng úy Nguyễn Xuân Quỳnh, đội CSHS Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Những chiếc điện thoại với thông tin của gái bán dâm - Ảnh: VTV

Để quảng bá hoạt động của đường dây mua bán dâm trên các trang web do các đối tượng này lập ra thường sử dụng các tên mỹ miều như "Gái gọi vip", kèm theo khu vực hoạt động. Bọn chúng thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm của các cô gái bán dâm. Các đối tượng còn thuê nhân viên công nghệ thông tin để tạo ra các đích ảo, giả làm thành viên để bình luận, nhận xét về gái bán dâm nhằm kích thích nhu cầu của khách.



Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã có hơn 300 gái mại dâm hoạt động ở nhiều tỉnh thành, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Các trang web sex và các diễn đàn Hoàng Duy Hưng cùng đồng phạm lập ra đã thu hút gần 2 triệu lượt người tham gia với hàng trăm triệu lượng người truy cập. Được biết, lợi nhuận được nhóm các đối tượng chia đôi cho người bán dâm và phía môi giới.

Đã khởi tố 15 bị can về tội Môi giới mại dâm và Chứa mại dâm

Công an Hà Nội cho biết, vào tháng 11 năm 2022, Hoàng Duy Hưng đã thuê máy chủ đặt tại nước ngoài và đặt tên hàng loạt các trang web khiêu dâm có tên như vuagaigoi, gaigoihanoi, phimsex… để đăng tải hình ảnh của hơn 300 gái bán dâm lên mạng cho khách liên hệ sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Ngoài ra, Hưng còn sử dụng Telegram, Zalo, Facebook để tuyển và liên hệ với gái bán dâm và các đối tượng chuyên chăn dắt gái bán dâm cho lên trang mạng nhằm mục đích môi giới mại dâm để hưởng tiền hoa hồng từ gái bán dâm và điều gái bán dâm đi bán dâm. Để vận hành các trang web môi giới mại dâm, Hưng thuê 1 căn nhà 5 tầng, biệt lập ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để che giấu hành tung của mình.



Đối tượng Hoàng Duy Hưng cùng đồng bọn bị bắt giữ - Ảnh: CA Hà Nội

Hưng lập ra 2 nhóm trên ứng dụng Telegram để phân công vai trò. Nhóm 1, gồm 3 nhân viên IT vận hành trang web để đăng bài, nhận xét, bình luận gái bán dâm trên trang mạng gồm các đối tượng: Chu Văn Quảng, Lương Huy Toàn, Nông Văn Tuân thực hiện nhiệm vụ đăng hình ảnh gái bán dâm, thông tin dịch vụ, thông tin gái bán dâm, kèm theo hình ảnh đồi trụy, kích dục nhằm giới thiệu, kích thích khách mua dâm tìm chọn.

Nhóm 2, giả gái bán dâm gồm các đối tượng: Hoàng Thị Diễm, Lù Thị Thuỷ, Hoàng Thuý Nhương sẽ thay nhau trực nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến rồi điều gái bán dâm. Hoàng Văn Túc là quản lý chung. Các đối tượng liên kết với chủ, quản lý, nhân viên các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội và nhiểu tỉnh thành khác trên cả nước để cho gái bán dâm ăn, ở và bán dâm luôn tại khách sạn, nhà nghỉ.

Công an Quận Cầu Giấy đã làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại khách sạn ở ngõ 26 Đỗ Quang, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố Lê Thị Ngọc Anh về hành vi Chứa mại dâm. Tiếp tục mở rộng, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Công an Quận Đống Đa làm rõ ổ nhóm Chứa mại dâm tại khách sạn trên phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa và khởi tố 03 bị can là Trần Thị Hợp, Đoàn Văn Trinh, Bùi Văn Vương về hành vi Chứa mại dâm.

Công an Quận Cầu Giấy tiếp tục phối hợp cùng Công an Quận Nam Từ Liêm làm rõ ổ nhóm Chứa mại dâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, khởi tố 02 bị can là Triệu Văn Cương và Bùi Văn Anh về hành vi Chứa mại dâm.

"Đây cũng là lời cảnh báo đến với tất cả giới trẻ, từ học sinh sinh viên đến thanh thiếu niên cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò dụ dỗ khiêu dâm, mời chào ở trên các trang mạng xã hội", Thượng tá Hoàng Ngọc Cương - Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy nói.