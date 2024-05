Ngày 9/5, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố 15 bị can trong đó có 9 bị can về hành vi Môi giới mại dâm; 6 bị can về hành vi Chứa mại dâm, đồng thời đã làm rõ hơn 100 cô gái bán dâm để xử lý theo quy định.

Vụ án liên quan đến đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên website và mạng xã hội do Hoàng Duy Hưng (SN 1990, quê quán huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cầm đầu. Theo điều tra, tháng 11/2022, Hoàng Duy Hưng đã thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, để đăng tải thông tin các cô gái bán dâm. Hưng sử dụng nhiều tên miền khác nhau, phòng khi bị cơ quan chức năng “đánh sập” có thể thay đổi tên miền mới để tiếp tục hoạt động.

Hoàng Duy Hưng (bên phải) và các đồng phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên các website này, Hưng cho đăng tải hình ảnh của hơn 300 cô gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ, sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên toàn địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM...

Các đối tượng khi đăng hình ảnh gái bán dâm sẽ đính kèm thông tin cá nhân, bảng giá dịch vụ, lập các tài khoản giả khách mua dâm để “chim mồi” kèm theo hình ảnh đồi trụy, kích dục nhằm thúc đẩy khách mua dâm tìm chọn và “đặt hàng”.

Đồng thời, Hưng cũng bố trí một số đối tượng nữ thay nhau trực, nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến. Khi khách có nhu cầu, đầu mối của Hưng sẽ cung cấp địa điểm nhà nghỉ, khách sạn để khách đến mua dâm.

Đường dây này thường liên kết với chủ, quản lý và nhân viên các khách sạn, nhà nghỉ để cho gái bán dâm ăn ở và “đi khách” luôn tại đó.

Ngày 28/9/2023, xác định các đối tượng sẽ mua bán dâm tại khách sạn Zedd Hotel có địa chỉ tại ngõ 26 Đỗ Quang, quận Cầu Giấy, tổ công tác đã ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 27/11/2023, lần theo đường dây này, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an quận Đống Đa làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại một khách sạn ở phố Nguyễn Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội).

Ngày 9/1/2024, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại khách sạn Nam Long, số 38 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Đến ngày 29/1/2024, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra, làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại homestay Sắc Màu ngõ 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm...

Đến khi bị bắt, ổ nhóm môi giới mại dâm do Hoàng Duy Hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.