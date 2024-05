Bí mật của ông trùm quản lý trang web "Thiên địa", phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Ngày 8/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Các đối tượng là thành viên quản lý, điều hành trang website "Thiên địa" bị bắt giữ khi Công an Nghệ An phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, phá chuyên án.

Trong đó, đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án - Ảnh: Công an Nghệ An

Theo điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2014, quản lý website "thiendia.com" ở nước ngoài đăng tải thông tin tuyển quản trị (còn gọi là Mod) cho trang. Nguyễn Đức Vinh bắt đầu thử việc làm quản lý chuyên mục "Ăn chơi miền bắc" với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.



Công việc của đối tượng Vinh theo yêu cầu cấp trên là kiểm duyệt, chỉnh sửa các bài viết của thành viên trong chuyên mục.

Cơ quan Công an thu giữ hàng triệu hình ảnh, nhiều file video đồi trụy tại nhà Nguyễn Đức Vinh - Ảnh: Công an Nghệ An

Đến khoảng năm 2016, Nguyễn Đức Vinh được quản trị website nâng cấp là 1 trong 3 Super mod (tương đương quản lý cao nhất) với nhiệm vụ là sẽ quản lý toàn bộ các Mod phía dưới.

Nguyễn Đức Vinh đã soạn ra một số các quy tắc chung, nhóm trao đổi trên diễn đàn hoặc trên telegram để đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở các Mod và thành viên tham gia chấp hành các quy định trên diễn đàn và đăng tải các nội dung đồi trụy lên để phát triển diễn đàn nhằm thu hút nhiều thành viên tham gia.

Để đăng tải thêm nhiều nội dung cho các thành viên tham gia, các đối tượng quản trị đã lập ra các kênh trên Telegram rồi thêm Nguyễn Đức Vinh và một số Mod vào để cùng nhau đăng tải các clip đồi trụy lên hàng ngày để tăng lượt truy cập vào để xem.

Hàng ngày, Nguyễn Đức Vinh sẽ theo dõi, đánh giá mức độ hoạt động tích cực của các Mod thông qua số video, bài viết, nội dung đăng tải … trên diễn đàn cũng như trên các kênh telegram để từ đó sẽ gửi lại cho quản trị để trả lương cho các Mod bằng một loại tiền ảo, thông qua ví tiền điện tử.

Ông trùm là đối tượng khuyết tật nặng, sinh hoạt phụ thuộc vào vợ

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng giúp sức cho Vinh gồm: Trương Gia Huy, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Bình Dương, Lỹ Chỉ Quân, Phan Thanh Tiền, Đỗ Xuân Khải, Nguyễn Mạnh Cường.

Quá trình vận hành, ông trùm Nguyễn Đức Vinh còn phân công Nguyễn Phúc Nghĩa (Mod Helper) giúp mình phụ trách "Tạp chí lầu xanh" của diễn dàn. Trong "Tạp chí lầu xanh", Vinh giao cho Nguyễn Thị Hương Quỳnh phụ trách phần lời mở đầu, thu âm cho tạp chí và phụ trách box truyện sex.

Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Vinh - Ảnh: VKS tỉnh Nghệ An

Thông tin trên báo Dân Trí cho hay, Nguyễn Đức Vinh là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng. Tuy nhiên, người này không hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật nặng mà hiện hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hưu trí của mẹ.

Ông trùm điều hành trang web đồi trụy được xác định giao tiếp khó khăn, không thể đi lại hay đứng vững như bình thường. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày của Vinh phụ thuộc vào người vợ. Vợ Vinh cũng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật nặng.

Qua quá trình điều tra, ngày 25/4, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, khám xét chỗ ở của Nguyễn Đức Vinh, phát hiện thu giữ điện thoại, máy tính xách tay, bên trong chứa dữ liệu tài khoản và 03 tài khoản Telegram tên "Chym Tua", "Cua Đực" và "Hoa Phượng" do Nguyễn Đức Vinh quản lý để tham gia điều hành đường dây Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang mạng internet: Web: Thiendia2.cc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bên cạnh đó, công an cũng khám xét chỗ ở của các đồng phạm và phát hiện, thu giữ trong máy tính, điện thoại của các đối tượng này chứa các nội dung phản ánh vai trò giúp sức cho Nguyễn Đức Vinh để điều hành Web Thiendia2.cc.

Công an Nghệ An xác định đây là nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia. Đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đã hoạt động trong thời gian dài mặc dù nhiều lần bị chặn, thay đổi tên miền.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã lôi kéo được hơn 1,1 triệu thành viên tham gia, tán phát hơn 19 triệu nội dung đồi trụy, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

