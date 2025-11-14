Bí mật khủng khiếp giấu trong móng tay của Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu là một trong những cái tên không thể không nhắc đến khi nói về lịch sử triều đại phong kiến Trung Quốc. Theo ghi chép, bà đã nắm quyền cai trị thực tế suốt 47 năm, kiểm soát vận mệnh của đất nước vào cuối triều đại nhà Thanh.

Từ Hi Thái hậu sinh năm 1835 và nhập cung làm phi cho vua Hàm Phong từ năm 17 tuổi. Bà được tấn phong làm Quý phi nhờ sinh hạ được người con trai duy nhất cho hoàng đế Hàm Phong là Tải Thuần, tức hoàng đế Đồng Trị sau này. Lên ngôi Thái hậu, bà thâu tóm quyền lực và nắm quyền lực thực tế của triều đình nhà Thanh trong hơn 40 năm.

Lối sống xa hoa tột bậc

Bà nổi tiếng là người có lối sống vô cùng xa xỉ, đến mức những tư liệu lịch sử ghi chép lại cuộc đời bà khiến người đời sau kinh ngạc. Từ Hi không chỉ sở hữu vô số trang sức vàng bạc lộng lẫy, khoác lên mình những bộ trang phục nhung lụa xa hoa mà còn có yêu cầu chất lượng cuộc sống cực kỳ cao.

Thái hậu uy quyền từng dùng số tiền khổng lồ từ ngân khố đang cạn kiệt của triều đình để tổ chức những bữa tiệc linh đình. Điển hình là bữa tiệc đãi phái đoàn từ phương Tây, bà đã chi hơn 400 lạng vàng, phục vụ 140 món với 1750 người phục vụ, đầu bếp được tuyển chọn khắp cả nước và kéo dài suốt một tuần.

Từ Hi Thái hậu cũng là người cực kỳ thích ăn diện và chụp ảnh. Hiện Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh vẫn còn lưu giữ hơn 100 bức ảnh chụp bà diện hơn 30 bộ váy áo lộng lẫy bằng lụa đính ngọc trai cao cấp cùng đồ trang sức, ngọc bích. Riêng dụng cụ làm tóc của bà đã có tới 25 món để uốn và chải nhiều kiểu khác nhau, tóc bà thường được cài hoa và trâm vàng.

Bà còn cho xây hẳn nhà bếp riêng trong Tử Cấm Thành, gọi là Bếp Tây. Theo cuốn Từ Hi Thái hậu của tác giả Từ Triệt, một chuyên gia nghiên cứu về triều Thanh, mỗi bữa Từ Hi Thái hậu được phục vụ tới 120 món khác nhau. Tuy nhiên, vì sợ bị đầu độc, bà chỉ ăn vài món, mỗi món chỉ một đến hai miếng. Có sử sách còn ghi chép lại thói quen đặc biệt khác là bà ngửi đến 400 quả táo mỗi ngày thay vì ăn, khi trái cây mất mùi, bà sẽ bỏ đi và quả mới sẽ được dâng lên.

Thái hậu ngửi cả trăm quả táo mỗi ngày chứ không ăn

Thói quen ăn uống đặc biệt khác của vị thái hậu này là bà chỉ uống nước suối nguồn tinh khiết được đun với trà ướp hương hoa hồng. Bà yêu cầu hoa tươi phải vừa được hái và trộn với trà khô để đảm bảo khi pha, trà có hương thơm của hoa. Hơn thế nữa, mỗi sáng thức dậy, Từ Hi Thái hậu phải súc miệng bằng sương sớm. Do đó, các cung nữ thường phải thức dậy vào lúc nửa đêm để thu được những giọt sương tinh khiết nhất dâng lên thái hậu nếu không muốn bị phạt nặng.

Bí mật trong bộ hộ giáp móng tay

Ngay cả khi qua đời, Từ Hi Thái hậu vẫn được chôn cất cùng lượng trang sức và đồ xa xỉ trị giá 1,2 triệu lạng bạc. Tuy nhiên, năm 1928, phần mộ của bà đã bị lãnh chúa Tôn Điện Anh và quân đội cướp phá. Quan tài bị phá huỷ, toàn bộ của cải, vàng bạc đá quý đều bị lấy đi. Thậm chí, Tôn Điện Anh còn cạy miệng của Từ Hy thái hậu để lấy đi viên dạ minh châu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Một bí ẩn đáng sợ khác về bà nằm trong thói quen nuôi móng tay. Theo ghi chép lịch sử, bà chỉ nuôi ba móng ở ngón cái, ngón út và áp út, và mỗi chiếc móng tay đều có một cung nữ phụ trách chăm sóc riêng. Để bảo vệ móng, Từ Hy dùng hộ giáp bao gồm những chiếc ống nhỏ như tháp bút chụp lên đầu các ngón tay. Những chiếc ống này được làm từ cẩm thạch hoặc vàng khảm đá quý.

Thế nhưng bên cạnh sự xa hoa, bộ hộ giáp này còn ẩn chứa một bí mật vô cùng quan trọng khác nữa. Ngoài việc bảo vệ móng, bên trong hộ giáp này còn giấu thuốc độc phòng thân. Theo đó, những quan thần nào âm mưu làm hại sẽ bị bà cho uống thuốc độc từ chính chiếc hộ giáp này.

Sự thật về chiếc hộ giáp chứa thuốc độc này không chỉ là một chi tiết rùng rợn trong cuộc đời Từ Hi mà còn là biểu tượng rõ nét nhất cho sự đề phòng cực độ và quyền lực tuyệt đối của bà. Trong suốt nhiều thập kỷ nắm giữ vận mệnh Đại Thanh, vị thái hậu này sống trong sự bao vây của những âm mưu chính trị. Chiếc hộ giáp không chỉ là món trang sức xa hoa, thể hiện sự cao quý không thể chạm tới, mà còn là vũ khí ngầm, là lời cảnh báo chết chóc dành cho bất kỳ ai dám thách thức hoặc có ý định làm hại bà. Chính những bí mật nhỏ nhặt nhưng kinh hoàng như vậy đã góp phần khắc họa nên chân dung phức tạp, tàn nhẫn nhưng đầy quyền lực của người phụ nữ đã định đoạt số phận của một triều đại phong kiến Trung Quốc.

Nguồn: Sohu