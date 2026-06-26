Bí mật của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại Mỹ bị bại lộ

Khoảnh khắc cả hai bị bắt gặp sát rạt khiến cõi mạng bùng nổ.

Mỹ Tâm từ lâu đã không giấu sự yêu thích dành cho Lionel Messi. Không chỉ nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ còn "chơi lớn" bay thẳng sang Mỹ để trực tiếp có mặt trên khán đài, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt và cổ vũ cho huyền thoại bóng đá Argentina tại World Cup 2026. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mỹ Tâm vỡ òa cảm xúc khi theo dõi trận đấu nhanh chóng viral, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Thế nhưng, loạt khoảnh khắc của Mỹ Tâm bỗng hot thêm một lần nữa khi mới đây, một khán giả có mặt tại sân vận động đã đăng tải những bức ảnh ghi lại không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Khi zoom kỹ, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra người ngồi sát bên Mỹ Tâm không ai khác chính là Mai Tài Phến.

Dù đội mũ lưỡi trai và để mái tóc dài che bớt gương mặt, nam đạo diễn vẫn dễ dàng bị nhận ra. Đáng chú ý, Mai Tài Phến còn diện áo đấu Argentina - đội tuyển của Lionel Messi. Trong nhiều khoảnh khắc được ghi lại, Mai Tài Phến liên tục giơ điện thoại quay, chụp lại biểu cảm của Mỹ Tâm khi nữ ca sĩ vỡ òa trước những pha bóng trên sân.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được bắt gặp xem trận đấu của Messi

Hình ảnh này lập tức khiến mạng xã hội rôm rả. Nhiều người hài hước cho rằng cả hai đã "âm thầm sang Mỹ hẹn hò kết hợp xem World Cup", nhưng không ngờ lại bị fan bắt trọn từng khoảnh khắc.

Điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả là trước đó, Mỹ Tâm liên tục cập nhật hành trình sang Mỹ theo dõi trận đấu của Messi trên trang cá nhân nhưng tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ khung hình nào có Mai Tài Phến xuất hiện.

Từ những bức ảnh check-in tại sân vận động cho đến loạt clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ reo hò, ôm đầu vì Messi ghi bàn lịch sử, Mai Tài Phến đều mất hút. Chính vì vậy, khi loạt ảnh chụp từ góc máy của khán giả lan truyền, nhiều người mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra nam diễn viên luôn ở ngay cạnh Mỹ Tâm suốt trận đấu.

Những hình ảnh Mỹ Tâm cổ vũ Messi đăng tải trên mạng xã hội đều là một tay Mai Tài Phến quay chụp

Dưới phần bình luận, netizen để lại hàng loạt phản ứng hài hước như: "Giấu kỹ cỡ nào cũng không qua được camera thường", "Hai anh chị đúng kiểu đi hẹn hò mà bị fan bắt tại trận", "Mai Tài Phến làm cameraman riêng cho Mỹ Tâm luôn rồi", hay "Chị Tâm chỉ quay Messi, còn anh Phến chỉ quay chị Tâm".

Trước đó, Mỹ Tâm từng gây sốt khi sang Mỹ xem Lionel Messi thi đấu trực tiếp. Nữ ca sĩ diện áo đấu Argentina, liên tục hò reo, ăn mừng cuồng nhiệt và không giấu được cảm xúc khi chứng kiến siêu sao người Argentina lập thêm cột mốc lịch sử tại World Cup 2026. Những đoạn clip ghi lại biểu cảm "fan girl chính hiệu" của Mỹ Tâm nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Mai Tài Phến vốn được nhiều người biết đến là fan của Cristiano Ronaldo. Thế nên, việc nam đạo diễn xuất hiện trên khán đài trong màu áo Argentina để đồng hành cùng Mỹ Tâm cũng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Với những ai theo dõi Mỹ Tâm trong nhiều năm qua, mối quan hệ đặc biệt giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên vốn không còn là điều quá xa lạ. Từ hàng loạt "hint" xuất hiện xuyên suốt nhiều năm, cho đến những màn đồng hành công khai trong giai đoạn quảng bá phim Tài , cả hai nhiều lần khiến công chúng tin rằng họ có một vị trí rất đặc biệt trong cuộc sống của nhau.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã không ít lần bị bắt gặp "đánh lẻ" hẹn hò

Ảnh: Sữa Kim Thoa, FBNV