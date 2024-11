Bí mật bên trong 2 cơ sở massage, xông hơi

Ngày 24/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh massage có hành vi kích dục cho khách. Cụ thể, khuya ngày 23/11, Công an huyện Trảng Bom kiểm tra hành chính Cơ sở kinh doanh Massage Hawaii ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom do ông L. Đ. H. (34 tuổi) ngụ tỉnh Đồng Nai làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 3 nhân viên nữ của cơ sở đang thực hiện hành vi kích dục cho 3 khách nam tại 3 phòng. Hiện Công an huyện Trảng Bom đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ sở masage ở TP Biên Hoà - Ảnh: CA Đồng Nai

Cũng trong đêm 23/11, Công an phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa kiểm tra hành chính quán Masasge xông hơi Huỳnh Bảo, địa chỉ số 828 đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài do công N.T. T (34 tuổi, quê Bình Định) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện, bắt quả tang một nữ nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách nam tại phòng Vip 2. Công an phường Trảng Dài đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian tới công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh ngành, nghề nhạy cảm trên địa bàn hoạt động biến tướng trong thời gian tới.