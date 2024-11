Ngày 24/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, sinh năm 1964 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện Lê Thị Huệ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 146% năm nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Bị can Lê Thị Huệ - Ảnh: CA Thanh Hoá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thị Huệ.

Biết không thể trốn tránh trước pháp luật, ngày 29/10/2024 Lê Thị Huệ đã đến Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Huệ, từ khoảng tháng 11/2023 đến khi bị phát hiện, Huệ đã cho 4 người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày, qua đó thu lời bất chính khoảng 90 triệu đồng.