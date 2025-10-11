Chaumet, maison kim hoàn danh giá bậc nhất nước Pháp, là một trong những thương hiệu trang sức lâu đời nhất của nước Pháp, gắn liền với Hoàng đế Napoleon, những thiết kế vương miện và nữ trang biểu tượng cho tình yêu. Có thể nói, thương hiệu đã đạt tới mức “nhất nghệ tinh” trong lĩnh vực của mình, đến mức bảo tàng Louvre nổi tiếng cũng phải tìm đến tay nghề của họ để phục chế trang sức. Trong số các bí quyết chế tác mà thương hiệu Paris nắm giữ, có 3 kỹ thuật không thể không nhắc đến: kim cương dáng quả lê (pear-shape), fil-couteau, và trompe l'œil.

Kim cương pear-shape

Dáng pear-shape (hình quả lê hay giọt lệ) không hẳn là một savoir-faire. Đúng hơn, đây là một motif. Thế nhưng, nhắc đến Chaumet, chắc chắn phải nhắc đến kim cương, và nhắc đến kim cương Chaumet là nhắc đến pear-shape cùng bộ sưu tập (BST) trang sức Joséphine. Tạo hình này của thương hiệu Vendôme kỹ lưỡng, đạt trình độ cao và kinh điển đến mức có thể xem như một bí quyết chế tác không chính thức.

Kim cương pear-shape của Chaumet được tinh tuyển và tinh chế theo chuẩn mực hiếm thấy. Chỉ có những viên đá đáp ứng bộ 4 tiêu chí (4C) của GIA (Viện Ngọc học Hoa Kỳ) mới hợp cách. Các viên đá trung tâm trên trang sức phải mang nước D, E, F và phải cắt lại theo tỉ lệ 1,48-1,58: “tỉ lệ vàng” đề cao sự hài hoà của riêng Chaumet, mà thương hiệu tự hào gọi là “chữ C thứ năm” bên cạnh GIA 4C.

Đây cũng chính là kiểu dáng được nữ hoàng Joséphine (người vợ đầu của hoàng đế Napoléon Bonaparte) đặc biệt ưu ái. Tôn vinh “nàng thơ đầu tiên” ấy, Chaumet đặt tên cho BST lấp lánh kim cương pear-shape cái tên Joséphine. Theo thời gian, pear-shape và trang sức Joséphine đã trở thành những biểu tượng thanh lịch và táo bạo của thương hiệu.

Kỹ thuật fil-couteau

Fil-couteau là kỹ thuật trong đó phần khung của các thiết kế trang sức được chế tạo sao cho mảnh mai nhất có thể. Đến mức, chúng gần như vô hình bên dưới ánh sáng lộng lẫy của kim cương và các loại đá quý. Cụ thể hơn, một cầu nối kim loại rất mảnh sẽ kết nối hai phần khác nhau trên món trang sức, đảm bảo độ thanh thoát, bay bổng, nhưng vẫn gắn kết vững vàng.

Kỹ thuật này còn giúp tăng độ linh hoạt trên những thiết kế có tính chuyển động, chẳng hạn như những “giọt” kim cương buông rủ trên một số mẫu bông tai hay dây chuyền Joséphine.

Bộ sưu tập trang sức cao cấp mới Jewels by Nature vận dụng fil-couteau khiến bảy viên hồng ngọc Mozambique nặng 14,03 cara lơ lửng trên những dòng suối kim cương của chiếc vòng cổ Lay-ơn (Sword Lily).

Kỹ thuật trompe l'œil

Sáng tạo hơn, bay bổng hơn với dáng hình quả lê/giọt lệ trứ danh của mình, Chaumet phát triển kỹ thuật đặc biệt thứ ba mang tên trompe-l’œil (mang nghĩa “ảo ảnh thị giác” trong tiếng Pháp).

Nói theo cách ngắn gọn, “ảo thuật” này ghép nhiều viên kim cương giác cắt brilliant thành một khối giống như một viên kim cương pear-shape lớn. Theo nhà chế tác, trompe-l’œil vốn là một biến thể của đính đá điểm hạt (grain-set), và được lấy cảm hứng từ kiểu dáng tiara nổi tiếng nhất trong lịch sử Chaumet: bourbon-parme. Trompe-l’œil được ứng dụng khá rộng rãi trong catalogue Chaumet, đặc biệt là trong BST Joséphine.

Dường như bộ trang sức Joséphine Ronde d’Aigrettes được thiết kế với dải kim cương pear-shape nối liền nhau. Đó chính là trompe-l’œil tài tình của Chaumet! Kỳ thực, chúng được tạo nên từ nhiều viên kim cương cắt giác brilliant.

Để tôn vinh kỹ thuật độc đáo này, vào năm 2024 thương hiệu đã giới thiệu thiết kế vòng cổ Pearlescent trompe-l’oeil trong bộ sưu tập trang sức cao cấp Chaumet en Scene. Có thể thấy rõ những viên kim cương brilliant với kích thước rất lớn, cùng ngọc trai cúc áo (button pearl) tạo nên chi tiết pear-shape kinh điển theo bút pháp phóng đại.