Bi kịch nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 36

Hayden Panettiere, được biết đến qua những bộ phim như “Heroes” và “Nashville”, qua đời ở tuổi 36. Sự ra đi đột ngột khép lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy biến động của nữ diễn viên bước vào Hollywood từ khi chưa biết đi, sớm nếm trải hào quang và cũng sớm lạc lối.

Cái chết đột ngột ngay trước sinh nhật

ABC News dẫn xác nhận từ người đại diện, đưa tin nữ diễn viên Hayden Panettiere qua đời vào ngày 16/8, hưởng dương 36 tuổi. Cái chết đột ngột diễn ra khi chỉ còn 5 ngày nữa là cô đón sinh nhật lần thứ 37.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36. Ảnh: EPA

Đến ngày 17/8, thông cáo báo chí của Văn phòng Giám định y khoa hạt Greenville cho biết lực lượng cứu hộ và dịch vụ y tế khẩn cấp đã tới một địa chỉ thuộc khu căn hộ Judson Mill Lofts ở Greenville, bang South Carolina, Mỹ, sau khi nhận được cuộc gọi 911 vào 13h51 ngày 16/8 (giờ địa phương). Tại đây, họ phát hiện Panettiere trong tình trạng “không phản ứng” và bị ngừng tim.

Đội ngũ y tế lập tức tiến hành các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao để cứu sống nữ diễn viên nhưng không thành công. Cô được xác định tử vong vào 14h32 ngày 16/8.

Thông cáo lưu ý nơi Panettiere qua đời chỉ là địa điểm nữ diễn viên đang tạm thời lưu trú.

Theo Văn phòng Giám định y khoa, quá trình khám nghiệm tử thi được hoàn tất vào ngày 17/8. Kết quả cho thấy không phát hiện “dấu hiệu chấn thương nào có thể góp phần dẫn đến cái chết”.

Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân và phương thức tử vong. Văn phòng Giám định y khoa và Sở Cảnh sát thành phố Greenville đang tiến hành điều tra song song về vụ việc. Bước đầu, hai đơn vị này cho biết không phát hiện dấu hiệu phạm tội hoặc bất kỳ tình huống đáng ngờ nào.

Cuộc gọi khẩn cấp đến 911 được cho là có đề cập đến tình trạng “quá liều”, dẫn đến những đồn đoán về khả năng nữ diễn viên tử vong do sốc thuốc.

TMZ còn tiết lộ Narcan được tìm thấy bên trong căn hộ. Đây là loại thuốc cấp cứu dùng để đảo ngược nhanh chóng tình trạng quá liều opioid, chẳng hạn heroin, fentanyl, morphin hoặc một số loại thuốc giảm đau kê đơn.

Tuy nhiên, chưa rõ Narcan có được sử dụng vào thời điểm Panettiere gặp nguy cấp hay không.

Shelton England, lãnh đạo cơ quan giám định y khoa, nói với Daily Mail rằng còn quá sớm để bàn luận về giả thuyết nữ diễn viên tử vong do quá liều ma túy.

Panettiere và bạn trai cũ Brian Hickerson. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, một cư dân trong khu căn hộ tên Micah Lee kể lại có nhiều tiếng động hỗn loạn ngoài hành lang vào thời điểm Panettiere được cho là gục xuống trong căn hộ.

“Hành lang khá trống nên âm thanh vang vọng khắp nơi. Tôi nghe nói có người bị ngã quỵ. Sau đó, mọi người xôn xao về một trường hợp ngừng tim. Tôi không thể xác nhận bất kỳ điều gì trong số đó. Đó chỉ là những gì tôi nghe được”, Lee chia sẻ với WYFF.

Theo Daily Mail, Panettiere và bạn trai cũ Brian Hickerson, làm nghề môi giới bất động sản, được cho là đã bay từ Los Angeles đến South Carolina một ngày trước khi nữ diễn viên qua đời. Chưa rõ mục đích của chuyến đi, nhưng Greenville là quê nhà của Hickerson.

Judson Mill Lofts là nhà máy dệt cũ được xây dựng từ năm 1912, gần đây được cải tạo thành khu căn hộ. Giá thuê tại đây dao động từ 1.295 đến 3.485 USD/tháng.

Quá khứ nghiện ngập

Hayden Panettiere có tiền sử vật lộn với chứng nghiện, bắt đầu từ khi cô mới 15 tuổi. Cô từng chia sẻ tìm đến những “viên thuốc hạnh phúc” với hy vọng bản thân trông “tràn đầy năng lượng” hơn trong các cuộc phỏng vấn.

Chứng nghiện trở nên nghiêm trọng hơn trong giai đoạn cô sinh con gái Kaya vào năm 2014.

Trên podcast On Purpose with Jay Shetty hồi tháng 5, Panettiere kể cô suýt chết khi “vượt cạn”. Cô bị xuất huyết nghiêm trọng, phải trải qua 7 lần truyền máu và phẫu thuật mới dần hồi phục.

Mặc dù luôn nghĩ đến Kaya trong lúc tính mạng nguy cấp, Panettiere lại phát hiện bản thân không có cảm xúc gì khi được gặp con và chứng trầm cảm sau sinh ập đến. Cô tìm đến rượu và các chất gây nghiện khác để làm tê liệt bản thân.

“Tôi ước khi đó có nhiều người hiểu được tình trạng của tôi hơn. Có lẽ tôi đã không chờ đợi lâu đến vậy mới tìm kiếm sự giúp đỡ”, cô giãi bày.

Vì tình trạng sức khỏe và tinh thần không cho phép, Panettiere quyết định trao toàn quyền nuôi con cho vị hôn phu cũ, võ sĩ người Ukraine Wladimir Klitschko.

Tham gia Podcast On Purpose with Jay Shetty là lần xuất hiện công khai cuối cùng của Panettiere trước khi qua đời.

Đối với cô, đó là cách tốt nhất cho cả con gái và bản thân vào thời điểm đó. Cô nói: “Tôi đã phải vật lộn với sức khỏe tinh thần, chứng lo âu và trầm cảm sau sinh. Tôi đồng thời phải cố gắng diễn như thể mọi thứ vẫn ổn, trong khi cảm thấy bản thân hoàn toàn đánh mất chính mình. Đó không phải là quyết định mà tôi đưa ra một cách nhẹ nhàng, cũng không phải quyết định mà tôi thực sự muốn đưa ra. Tôi đã trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn trong cuộc đời… Tôi biết mình cần phải đặt con bé lên hàng đầu để có thể nhận được sự giúp đỡ mà mình cần và trở thành người mẹ mà con bé cần”.

Mặc dù không thể ở bên Kaya thường xuyên, Panettiere khẳng định giữa hai mẹ con vẫn có sự kết nối sâu sắc thông qua những cuộc trò chuyện và tâm sự. Kaya hiện sống ở châu Âu cùng cha.

Về chứng nghiện, Panettiere từng cho biết cô đã cai nghiện trong những năm gần đây. Cô nói với People vào năm 2022: “Đó là lựa chọn mỗi ngày. Tôi luôn phải tự kiểm soát bản thân. Tôi thực sự biết ơn khi lại được sống trong thế giới này, và sẽ không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên nữa”.

Cái giá của sự nổi tiếng

Hayden Lesley Panettiere sinh ngày 21/8/1989 tại Palisades, New York. Cô bén duyên với Hollywood rất sớm, xuất hiện trong một quảng cáo khi mới 11 tháng tuổi. Đến năm 5 tuổi, cô đã có kinh nghiệm đóng hàng chục quảng cáo.

Nhờ đó, cô có cơ hội tham gia những bộ phim truyền hình dài tập như One Life to Live và Guiding Light. Với tư cách diễn viên nhí nổi bật, cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess và Bring It On: All or Nothing.

Năm 1998, Panettiere có cơ hội lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình A Bug's Life của Pixar. Công việc này giúp nữ diễn viên sớm được công nhận về khả năng diễn xuất và lồng tiếng, đồng thời nhận được một số đề cử giải thưởng.

Vai nữ sinh có siêu năng lực Claire Bennet giúp Panettiere thành sao Hollywood.

Năm 2006, Panettiere nhận vai Claire Bennet trong series Heroes của NBC. Claire là nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự tái tạo cơ thể sau thương tích. Với màn hóa thân của Panettiere, nhân vật này nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của loạt phim. Nữ diễn viên nhận hàng loạt đề cử và giải thưởng, trong đó có Teen Choice Awards và Saturn Awards.

Vào thời điểm đó, Panettiere là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Hollywood.

Không chỉ mang đến hào quang, thành công của Heroes còn đẩy Panettiere vào vòng xoáy của sự nổi tiếng: những chuyến quảng bá liên tục, sự soi xét của truyền thông và áp lực phải duy trì hình ảnh một ngôi sao trẻ.

Panettiere sau này thừa nhận chính giai đoạn nổi tiếng khi còn quá trẻ đã để lại những ảnh hưởng lâu dài.

Sau Heroes, Panettiere không muốn bị đóng khung trong hình tượng nữ sinh trung học. Năm 2012, cô nhận vai Juliette Barnes trong Nashville. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với Panettiere: một ngôi sao trẻ nổi tiếng, nhiều tham vọng nhưng cũng đầy bất ổn và tổn thương.

Vai Juliette Barnes đem về cho Panettiere hai đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series, mini-series hoặc phim truyền hình.

Ngoài việc nâng cao khả năng diễn xuất, Nashville còn cho phép Panettiere thể hiện một khía cạnh nghệ thuật khác khi thể hiện các ca khúc trong phim.

Juliette Barnes trong Nashville là vai diễn để đời của Panettiere.

Điều trớ trêu là Panettiere gặp phải tình huống phim vận vào đời. Những bi kịch mà Juliette gặp phải trong phim cũng xảy ra với Panettiere ngoài đời thực: trầm cảm sau sinh, nghiện ngập và ngày càng mất kiểm soát. Chính Panettiere cũng từng thừa nhận điều đó. Cô chia sẻ có thời điểm không thể biết “Juliette bắt đầu từ đâu và Hayden kết thúc ở đâu”.

Điểm khác biệt là Juliette vượt qua được sóng gió để bước tiếp, còn Panettiere phải dừng chân nơi nhân thế quá sớm.

Trong những tháng cuối đời, Panettiere dành phần lớn thời gian quảng bá cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning, phát hành vào tháng 5.

Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên kể gần như không né tránh về những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời: từ việc trở thành ngôi sao khi còn nhỏ, áp lực của Hollywood, chứng trầm cảm sau sinh, nghiện rượu và chất gây nghiện cho tới những tổn thương trong các mối quan hệ cá nhân.

Trong cuộc trò chuyện với Jay Shetty hồi tháng 5, Panettiere bộc bạch rằng cô cảm thấy bản thân đã bước ra khỏi giai đoạn đen tối và đang hướng tới một chương mới. Cô tuyên bố bản thân “còn rất nhiều cuộc đời để sống”.

Sự ra đi của Hayden, không phải cú sốc duy nhất mà gia đình Panettiere phải đối mặt những năm qua. Em trai cô, diễn viên Jansen Panettiere, cũng đột ngột qua đời khi mới chỉ 28 tuổi vào năm 2023. Cơ quan giám định xác định nguyên nhân do tình trạng tim to đi kèm biến chứng van động mạch chủ.