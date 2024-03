Bị cho là có vấn đề tâm lý và giọng hát gây tranh cãi, Nam Em có thực sự trở thành ca sĩ?

Thời gian gần đây, Nam Em liên tục gây ồn ào mạng xã hội và bị nhiều người cho là có vấn đề tâm lý khi phát ngôn, hành động thiếu kiểm soát.



Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Nam Em không chỉ là một người đẹp mà còn có tài năng ca hát, đủ để cô đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp.

Kỹ năng ca hát ở mức khá, đủ để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Nam Em từng được học hành thanh nhạc, đào tạo bài bản về ca hát tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cái nôi của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Do đó, cô có kỹ năng ca hát khá ổn.

Nam Em

Từ cách đây nhiều năm, Nam Em đã hát ở một số sự kiện, sân khấu và thể hiện được giọng hát của mình ở mức ổn, với chất giọng nữ cao trữ tình sáng mảnh êm ái, nhẹ nhàng, có chút kỹ thuật. Sau đó, Nam Em cũng phát hành một số MV, sản phẩm âm nhạc.

Sở trường của Nam Em là Bolero. Vì vậy, khi hát Bolero, cô thể hiện được hết ưu điểm giọng hát của mình. Nam Em có thể luyến láy, đưa đẩy giọng một cách mùi mẫn, ngọt ngào không kém gì các ca sĩ Bolero khác.

Trong một lần song ca bài Trả lại thời gian cùng Á hậu Hà Thu tại tiệc công bố Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2017, Nam Em đã lướt một đường light mixed lên B4 rất ngọt và mượt mà, có tính legato ở chữ "đã xa".

Note B4 này phát huy được thế mạnh trong chất giọng light lirico soprano của Nam Em, sáng và nhẹ, có độ bay, được supported tốt, đúng vị trí thanh quản, không bị căng thẳng, nên nghe khá thoải mái. Nó nổi bật hơn hẳn các đoạn hát trước của Hà Thu.

Ngoài Bolero, Nam Em hát nhạc Pop cũng khá hay và thậm chí dám cover cả ca khúc của diva quốc tế.

Có lần, Nam Em đã dám "chịu chơi" khi cover lại ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng My heart will go on trong một buổi họp fan của mình. Đây là ca khúc được xem là khó hát, với nhiều quãng cao trào mang đậm thương hiệu diva của Celine Dion.

Trái với hoài nghi của công chúng, Nam Em vào đầu My heart will go on khá ổn định, thậm chí là có màu sắc và xử lí tốt ở toàn bộ đoạn đầu bài hát.

Dù điều khiển legato và làn hơi chưa thực sự vững vàng, nhưng Nam Em vẫn đủ sức làm chủ giọng hát của mình. Cô chuyển giọng từ chest voice sang light mixed và falsetto khá ngọt ngào, có điểm nhấn, phát huy tối đa âm sắc giọng tự nhiên của mình.

Không những vậy, Nam Em còn xử lí ca khúc khá tốt. Cô biết cách luyến láy, nhấn nhá vào từng chữ và chuyển vị trí âm thanh, điều khiển âm lượng một cách cảm xúc và văn minh. Nhờ đó, Nam Em có thể đạt tới độ soft cao, nghe rất xốp, êm và đẹp.

Cách luyến giọng và run note của Nam Em khá Tây phương. Có những đoạn, cô nhả chữ, chuyển head voice và bật giọng xuống thấp cho ra màu của Celine Dion.

Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng, Nam Em đã bật phần hát của Celine Dion để hát đè lên ở những đoạn đó. Theo họ, giọng hát bình thường của Nam Em không thể hay tới mức đấy. Điều này chứng tỏ, Nam Em hoàn toàn có giọng hát, để khiến công chúng phải ngỡ ngàng như vậy.

Nếu chỉ tính ở phần đầu My heart will go on, Nam Em thực sự ngang với một ca sĩ chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Không những vậy, khi vào đoạn điệp khúc cao trào ở chữ "here" trên A#4, Nam Em vẫn kiểm soát chắc chắn, dù hơi cao thanh quản. Tuy không làm tốt ở đoạn belting cao trào như Celine Dion nhưng Nam Em cho thấy được kỹ thuật ca hát ở mức khá của mình.

Một số người trong nghề cũng dành lời khen cho Nam Em. Chẳng hạn, trong đêm chung kết cuộc thi The Heroes, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ:

"Giọng hát của Nam Em rất đẹp, sâu lắng và thanh khiết, có nỗ lực. Nam Em cũng biết đầu tư cho tiết mục trình diễn của mình trên sân khấu để có ý nghĩa hơn".

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng bày tỏ sự đánh giá khách quan: "Tôi thấy được sự nỗ lực của Nam Em từ vòng ngoài đến chung kết".

Từng gây tranh cãi nhưng khá quyết tâm với con đường ca hát

Trước khi nổ ra loạt scandal, Nam Em đã từng trở lại sân khấu nhưng dưới tư cách một ca sĩ chứ không phải người đẹp, hoa hậu hay diễn viên. Cô muốn tập trung vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Điều này khiến nhiều khán giả khá bất ngờ và hoài nghi về năng lực cũng như sự nghiêm túc của Nam Em khi cầm mic. Nhiều người đặt dấu hỏi rằng "Nam Em có đang thực hiện một chiêu trò nào khác để kéo tên tuổi hay không?".

Nhưng Nam Em tỏ ra khá chăm chỉ, nỗ lực dùng tiếng hát của mình để vực lại tinh thần, sự nghiệp và tình cảm của khán giả. Cô xác định rõ đam mê, theo đuổi công việc của mình là âm nhạc và được khán giả ủng hộ.

Trong năm 2021 và 2022, Nam Em khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi đầu tư thực hiện liveshow Love Story, Love Story 2: The Phoenix Reborn.

Trước thành công của hai live show đó, Nam Em cũng chia sẻ với báo giới về những khó khăn của mình. Cô tâm sự tại hậu trường live show Love Story:

"Tôi nghĩ, có thể con đường âm nhạc bắt đầu nở hoa nên tự tin đi trên con đường này, chứ trước đây còn mông lung lắm, lúc muốn làm diễn viên, lúc lại muốn thi hoa hậu. Bây giờ, tôi xác định sẽ theo nghiệp hát".

Nam Em cho biết, cô vẫn đang cố gắng theo học thanh nhạc để giữ được cảm xúc, có kỹ thuật hơn.

Về lý do bị nói hát thiếu nghiêm túc, Nam Em giải thích: "Có rất nhiều người nói tôi đang không muốn nghiêm túc trong công việc. Nhưng mọi người đâu hiểu, nếu một người nghệ sĩ nghiêm túc quá thì hát đâu còn cảm xúc. Lúc đó, tôi sẽ hát quá học thuật, mặc bộ đồ thật đẹp rồi lên sân khấu gồng gánh hát trả bài, bỏ qua cảm xúc của khán giả".

Nam Em cũng từng chia sẻ con đường âm nhạc nghiêm túc của mình: "Trong tương lai, tôi muốn là một người chín chắn, nói chuyện từ tốn, không 'tưng tửng' nữa. Tôi mong sẽ có những bản hit do mình viết hay được nhạc sĩ trao gửi, làm những điều đúng như những kỳ vọng của tôi cho âm nhạc.

Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi mong kiếp sau vẫn được làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật là một may mắn, giúp tôi được sống và trải nghiệm những cung cập bậc cảm xúc".

Thời gian đó, ai cũng mong muốn Nam Em sẽ thành công trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Thật đáng tiếc khi cô đang đánh mất chính mình. Hi vọng trong thời gian tới, Nam Em sẽ tĩnh tâm và lấy lại đam mê ca hát, hoạt động nghiêm túc với nghề.