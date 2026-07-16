Bị bóng pickleball văng trúng mắt, ông lão về hưu biến vết bầm thành sản phẩm có doanh thu hơn 90 tỷ

Đối với nhiều người, một chấn thương khi chơi thể thao chỉ là vận xui xẻo. Nhưng với ông Brad Robins (66 tuổi), một cú bóng pickleball bay thẳng vào mắt không chỉ để lại vết bầm tím, mà còn mở ra một cơ hội kinh doanh trị giá triệu đô.

Chỉ trong vòng 1,5 năm, ông đã biến sự cố đau đớn này thành một doanh nghiệp đạt doanh thu 3,5 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng) hoàn toàn tự thân, không cần gọi vốn từ bên ngoài. Bí quyết nằm ở một sản phẩm cực kỳ "ngược đời": Kính bảo hộ nhưng... không có tròng kính.

Tai nạn bầm mắt và lỗ hổng triệu đô của thị trường pickleball

Câu chuyện bắt đầu khi ông Brad Robins đã nghỉ hưu và tham gia thi đấu nội dung đánh đôi tại một sự kiện của Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA). Trong một pha bóng tốc độ cao ngay sát lưới, Brad không may bị quả bóng nhựa cứng đập thẳng vào mắt.

Sau tai nạn, Brad và người đồng đội Dave Katz bắt đầu nhìn nhận lại giải đấu. Họ nhận ra một thực tế đáng báo động: Hầu hết người chơi pickleball đều không đeo kính bảo hộ, dù nguy cơ chấn thương vùng mắt là cực kỳ cao.

Nguyên nhân không phải vì họ chủ quan, mà vì các loại kính bảo hộ thể thao truyền thống có quá nhiều điểm yếu khiến người chơi khó chịu:

Dễ bị mờ sương (Fogging): Khi mồ hôi đổ ra trong trận đấu, tròng kính nhựa bị hấp hơi, làm mờ tầm nhìn.

Trầy xước và chói sáng: Tròng kính dễ bị xước sau vài va chạm và gây lóa dưới ánh nắng ngoài trời.

Giảm tầm nhìn ngoại vi: Các loại gọng kính dày làm hạn chế khả năng quan sát các đường bóng nhanh.

Từ vết bầm tím trên mắt mình, Brad Robins nhận ra một khoảng trống khổng lồ trên thị trường: Người chơi cần một thứ gì đó bảo vệ được mắt nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Giải pháp "ngược đời": Chiếc kính không tròng (Lens-less) đầu tiên

Không chấp nhận những hạn chế của kính truyền thống, Brad đã liên hệ với một kỹ sư là bạn của gia đình để cùng phát triển một ý tưởng táo bạo: Tạo ra một chiếc kính bảo hộ hoàn toàn không có tròng kính (tròng kính bằng kính hoặc nhựa nhựa bảo vệ thường thấy) nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thương hiệu Kitchen Blockers ra đời từ đó, với cái tên lấy cảm hứng từ vùng "Kitchen" (khu vực cấm cản bóng sống sát lưới trong pickleball, nơi diễn ra những pha tranh chấp nhanh và dễ gây chấn thương nhất).

Sản phẩm sở hữu những điểm độc đáo về mặt công nghệ và thiết kế:

Nguyên lý hình học thông minh: Một quả bóng pickleball tiêu chuẩn có đường kính khoảng 7,3 cm - lớn hơn rất nhiều so với hốc mắt người. Kính Kitchen Blockers được thiết kế với khung gọng siêu bền bao quanh hốc mắt. Khoảng trống phía trước mắt hoàn toàn thông thoáng (không có tròng nhựa), nhưng kích thước gọng được tính toán chính xác để quả bóng nhựa không thể lọt qua hay chạm vào mắt.

Vật liệu tiêu chuẩn quân đội (Military-grade): Gọng kính được làm từ hợp kim và nhựa siêu bền dùng trong quân sự, đảm bảo không bị gãy gập hay nứt vỡ khi chịu lực tác động cực mạnh từ những cú đập bóng (smash) ở cự ly gần.

Đệm cao su xốp Neoprene: Vùng tiếp xúc với da mặt được trang bị đệm neoprene cao cấp, giúp hấp thụ và phân tán lực va chạm, không gây đau hay để lại vết hằn cho người đeo.

Công nghệ lệch hướng lực (Impact Deflection): Thiết kế góc cạnh của khung kính giúp chuyển hướng lực của quả bóng bay tới ra phía ngoài, bảo vệ toàn diện cho xương hốc mắt và vùng thái dương.

Nhờ thiết kế không tròng, chiếc kính giải quyết triệt để 3 nỗi sợ lớn nhất của người chơi: Không bao giờ mờ sương, không sợ trầy xước, thông thoáng 100% và giữ nguyên tầm nhìn chân thực nhất.

Doanh thu hơn 90 tỷ: Không cần gọi vốn, không cần một cuộc gọi chào hàng

Dù được vận hành bởi hai ông già hưu trí, Kitchen Blockers lại có một chiến lược kinh doanh cực kỳ hiện đại và hiệu quả:

Tăng trưởng thần tốc 300%: Chỉ sau 18 tháng ra mắt, công ty đã cán mốc doanh thu 3,5 triệu USD/năm và hiện đang duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm (YoY) lên tới 300%.

Mô hình tự thân (Bootstrapping): Brad và Dave không hề nhận bất kỳ khoản đầu tư mạo hiểm nào từ bên ngoài. Họ bắt đầu bằng việc tự bỏ vốn và tiếp cận khách hàng trực tiếp (D2C) thông qua các chiến dịch quảng cáo Facebook tối giản nhưng đánh trúng tệp khách hàng mục tiêu.

Sức mạnh của "Inbound": Kỳ tích lớn nhất của startup này là họ đạt doanh số triệu đô mà không cần thực hiện một cuộc gọi chào hàng (outbound sales) nào. Khách hàng và các đại lý tự tìm đến nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ trong cộng đồng người chơi.

Uy tín của sản phẩm lớn đến mức các tổ chức quyền lực nhất trong làng pickleball thế giới như USA Pickleball (Hiệp hội Pickleball Mỹ), hệ thống xếp hạng DUPR và giải đấu chuyên nghiệp PPA đã nhanh chóng ký hợp đồng đối tác chính thức với Kitchen Blockers.

Bài học cho các startup: Tìm "long mạch" từ những vấn đề nhỏ nhất

Hiện tại, ở tuổi 66, ông Brad Robins đang tìm kiếm các đối tác phân phối lớn để đưa chiếc kính "không tròng" này vào các chuỗi bán lẻ thể thao quy mô toàn cầu.

Câu chuyện của Kitchen Blockers là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Ý tưởng kinh doanh triệu đô không cần phải là những công nghệ AI siêu việt hay giải pháp vĩ mô. Đôi khi, nó chỉ bắt nguồn từ một vết bầm tím trên sân bóng, một sản phẩm đi ngược lại số đông nhưng giải quyết triệt để nỗi đau thực tế của thị trường.