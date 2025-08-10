Nói đến bắt nạt, đa phần mọi người sẽ chỉ nghĩ đến môi trường học đường, khi các em còn ở độ tuổi chưa chín chắn, dễ có những hành vi sai lệch hoặc chưa biết cách bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc của người trưởng thành vẫn có những câu chuyện bị bắt nạt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây, câu chuyện một bác sĩ nội trú người Malaysia bị bắt nạt đến mức bỏ nghề và bỏ bê bản thân đến mức báo động đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết sự việc mới được đưa tin hôm 4/8 vừa qua. Hartal Doktor Kontrak - một tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi cho các bác sĩ trẻ ở Malaysia đã phát động phong trào chống bắt nạt trong cộng đồng nhân viên y tế, vì họ tin rằng nạn bắt nạt đang lan tràn tại đây. Họ đã chia sẻ câu chuyện buồn của một nữ bác sĩ như một phần của chiến dịch này.

Căn phòng tồi tàn và bẩn thỉu của nữ bác sĩ nhiều năm sau khi bị bắt nạt.

Theo đó, một bác sĩ ở nước này được cho là đã bị một đồng nghiệp bắt nạt đến mức không hoàn thành chương trình thực tập. Sau khi xin nghỉ việc, cô tự nhốt mình trong một căn phòng bẩn thỉu và tồi tàn. Ba năm sau đó, cô vẫn bị trầm cảm nặng sau khi bị bắt nạt.

“Một trong những nạn nhân bị bắt nạt là bác sĩ S, như đã thấy trong video chúng tôi chia sẻ trong bài đăng này. Cô ấy đã bị một bác sĩ khác bắt nạt nghiêm trọng tại Bệnh viện Tawau trong khi đang hoàn thành khóa đào tạo thực tập nội trú. Cô ấy bị bắt nạt nặng nề đến mức bị trầm cảm nặng và không còn làm việc được như một bác sĩ nội trú nữa. Sau đó, cô ấy chỉ biết nhốt mình trong phòng trong nhiều năm. Còn kẻ bắt nạt thì sao? Kẻ bắt nạt đã di cư ra nước ngoài và đang theo học một chương trình chuyên khoa ở đó.", trích bài đăng của tổ chức Hartal Doktor Kontrak.

Trong video, có thể thấy bác sĩ S sống trong một căn phòng bẩn thỉu, không chăm sóc bản thân vì cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề.

Nữ bác sĩ đã bỏ bê bản thân do bị trầm cảm nặng sau khi bị bắt nạt.

Họ viết thêm: “3 năm trước, Hartal Doktor Kontrak đã phát động phong trào #stopworkplacebullying (dừng bắt nạt nơi làm việc), nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về các nhân viên y tế thuộc Bộ Y tế Malaysia (MOH) bị sếp và đồng nghiệp bắt nạt. Một số người bị bắt nạt đến mức trầm cảm nặng, và một số người gần như đã tự tử.”

Xét đến số lượng lớn các vụ việc bắt nạt trong số nhân viên y tế tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế Tiến sĩ Dzulkefly Ahmad đã chia sẻ kế hoạch của Bộ Y tế về việc triển khai các hướng dẫn xử lý các vụ việc bắt nạt tại các bệnh viện và phòng khám.

"Vì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến hậu quả nghiêm trọng của các vụ việc bắt nạt trong số nhân viên y tế của Bộ Y tế, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tiến sĩ Dzulkefly Ahmad và nhóm của ông, những người dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn quản lý bắt nạt tại các phòng khám và bệnh viện công vào tháng 10 năm nay, nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn và hòa thuận, không có nguy cơ tiêu cực.

Hy vọng rằng vấn nạn bắt nạt này có thể được xóa bỏ hoàn toàn không chỉ trong Bộ Y tế mà còn ở các lĩnh vực khác trên khắp đất nước. Gửi tới Tiến sĩ S và gia đình cô, cũng như nhiều nạn nhân khác của nạn bắt nạt mà trước đây chúng tôi chưa thể giúp đỡ, chúng tôi, Tổ chức Hartal Doktor Kontrak, xin lỗi vì đã chưa giúp đỡ được các bạn. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi," họ nói thêm.

Gia Linh (Theo The Thaiger)