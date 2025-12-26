Bị bắt cóc từ năm 4 tuổi, nam thanh niên cắt đứt với gia đình từng nuôi dưỡng sau ngày đoàn tụ cha mẹ ruột: “Đây mới là một mái nhà thực sự”

Ngày 12/12, Peng Congcong, hiện 26 tuổi, quê gốc tỉnh Giang Tây (Đông Nam Trung Quốc), đã chia sẻ trên mạng xã hội bài viết nhìn lại một năm đầu tiên kể từ khi trở về với gia đình ruột thịt.

Theo chia sẻ của Peng, khi anh 4 tuổi, gia đình chuyển từ Giang Tây lên Bắc Kinh sinh sống. Trong một lần chơi một mình gần khu chợ, cậu bé đã bị kẻ lạ mặt dụ dỗ và bắt cóc. Cha mẹ Peng khi đó suy sụp tinh thần, lập tức trình báo cảnh sát, dán thông báo tìm con khắp nơi và kiên trì tìm kiếm suốt 21 năm ròng rã.

Trong quãng thời gian đó, Peng được một gia đình ở tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) nuôi dưỡng và đổi tên thành Zhang Kun.

Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát thông báo cho Peng biết anh không phải người Giang Tô mà có nguồn gốc từ Giang Tây. Gia đình ruột của anh đã xác định được danh tính thông qua xét nghiệm ADN. Ngay sau đó, Peng bay tới Bắc Kinh để đoàn tụ với cha mẹ và hai chị gái.

Trong chuyến trở về đầy cảm xúc, gia đình đã đưa Peng quay lại khu chợ nơi anh từng sinh sống thời thơ ấu, cùng tham quan nhiều địa điểm gắn với ký ức cũ. Vài ngày sau, cả nhà trở về Giang Tây. Tại đây, dân làng đã chào đón anh bằng pháo hoa, tiệc mừng, phong bao đỏ và bánh kem như một nghi lễ đón người con thất lạc trở về.

“Đây mới là một mái nhà thực sự. Có cha mẹ chăm sóc, có chị gái ở bên và có lời chúc phúc của họ hàng, tôi cảm nhận được sự thuộc về sâu sắc trong lòng,” Peng viết.

Trước khi đoàn tụ, Peng có công việc ổn định, bạn bè, nhà cửa và ô tô tại Giang Tô. Tuy nhiên, sau khi tìm lại gia đình ruột, anh quyết định nghỉ việc, chuyển hộ khẩu, bán nhà và xe.

“Những thứ đó không thuộc về tôi, nên tôi trả lại,” anh nói.

Trong một buổi livestream, Peng cho biết căn nhà là do cha mẹ nuôi mua, còn anh chỉ chi tiền sửa sang. Sau đó, anh cắt đứt toàn bộ mối liên hệ tại Giang Tô và trở về Giang Tây để bắt đầu cuộc sống mới.

Peng gọi năm 2025 là “năm tái sinh” của mình, một năm được định hình bởi tình thân và sự đoàn tụ. Anh viết: “Suốt 20 năm qua, cha mẹ tôi sống trong day dứt và đau đớn. Giờ đây, tôi đưa họ đi du lịch, cùng ăn những món ngon, cố gắng bù đắp từng chút một cho khoảng thời gian mà năm tháng đã cướp đi.”

Bên cạnh đó, Peng còn trở thành tình nguyện viên hỗ trợ các gia đình tìm kiếm con mất tích và kiếm sống bằng việc bán đồ gia dụng qua mạng xã hội. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi livestream đầu tiên, anh đã quyên góp cho tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ tìm kiếm trẻ em mất tích.

Trung Quốc từ lâu đã phải đối mặt với vấn nạn buôn bán người, trong đó nhiều vụ liên quan đến bắt cóc trẻ em, nhận con nuôi trái phép, bóc lột lao động và tình dục. Dù số vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em năm 2021 đã giảm hơn 86% so với năm 2013 theo số liệu chính thức, nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị bắt cóc từ nhiều năm trước chưa thể trở về nhà.

Nguồn: SCMP