Bị bạn dụ sang Thái Lan rồi bán vào đường dây lừa đảo ở Myanmar, người đàn ông 38 tuổi không ngờ chính việc bị chê “quá tuổi” lại mở ra một bước ngoặt trong 79 ngày sống giữa địa ngục.

Bị bạn dụ sang Thái Lan, bất ngờ trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo

Theo ETtoday, Liu Xiuhong, một người đàn ông 38 tuổi đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng rơi vào đường dây lừa đảo viễn thông tại Myanmar sau khi bị một người bạn dụ sang Thái Lan.

Ban đầu, người bạn này hứa hẹn đưa Liu Xiuhong ra nước ngoài để nhận tiền hàng. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi ông bị bán cho một tổ chức lừa đảo tại Myawaddy, Myanmar.

Sau khi bị đưa vào khu vực này, Liu Xiuhong mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Ông bị giam giữ, không thể tự do rời đi và phải sống trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt. Theo chia sẻ, ngay cả khi vừa mở cửa, ông cũng có thể bị những người có vũ trang chặn lại.

Liu Xiuhong, người đàn ông 38 tuổi đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị bạn dụ sang Thái Lan rồi bán vào đường dây lừa đảo ở Myanmar (Ảnh:Ettoday)

Trong quá trình bị chuyển từ nơi này sang nơi khác, Liu Xiuhong bị từ chối vì quá tuổi và không đáp ứng yêu cầu của đường dây lừa đảo. Tuy nhiên, thay vì được trả tự do, ông bị chuyển đến một địa điểm khác theo hình thức mà các đối tượng gọi là “mua một tặng một”.

Đây là những kho quân sự được sử dụng làm nơi giam giữ và trung chuyển các nạn nhân. Liu Xiuhong kể rằng những căn phòng tại đây nhỏ hẹp, tối tăm và có nhiều người bị đánh đập, ngược đãi.

Giữa cảnh bị giam giữ và không biết khi nào mới có thể trở về nhà, Liu Xiuhong bất ngờ tìm được cách giảm bớt nguy cơ bị hành hạ. Kỹ năng y học cổ truyền Trung Quốc mà ông từng học nhiều năm trước đã trở thành lợi thế đặc biệt trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Hơn 4 năm học y học cổ truyền giúp ông tránh đòn roi

Liu Xiuhong cho biết ông từng dành hơn 4 năm học y học cổ truyền Trung Quốc. Kỹ năng này bất ngờ trở thành lợi thế khi ông bị giam giữ tại Myanmar.

Trong một lần, ông sử dụng kiến thức đã học để xử lý vết thương cho một người đàn ông. Đến ngày hôm sau, vết thương bắt đầu đóng vảy, khiến những người xung quanh chú ý.

Các đối tượng cầm đầu sau đó gọi những người bị giam giữ đến và giới thiệu Liu Xiuhong là một “bác sĩ Trung Quốc”. Từ đó, ông được giao xử lý một số vết thương cho những người khác trong khu vực. Nhờ khả năng chữa trị, Liu Xiuhong trở nên có giá trị hơn đối với những kẻ kiểm soát. Điều này giúp ông tránh được một số trận đòn và hình thức ngược đãi.

Các khu công nghiệp lừa đảo tại Myanmar từng là nơi giam giữ nhiều nạn nhân (Ảnh:Ettoday)

Dù vậy, việc được giao chữa trị không đồng nghĩa với việc ông được tự do. Liu Xiuhong vẫn phải sống trong môi trường giam giữ khắc nghiệt, đồng thời chứng kiến những người khác bị hành hạ.

Ông thừa nhận rằng nếu không học y, bản thân có thể đã phải chịu những tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí mất đi tay chân. Trải nghiệm này khiến ông nhận ra giá trị của những kỹ năng từng tích lũy trong quá khứ.

Sau 79 ngày bị giam giữ, với sự giúp đỡ của em gái, Liu Xiuhong cuối cùng đã trở về nhà bình an. Ông quyết định tiếp tục theo đuổi công việc liên quan đến y học cổ truyền.

Câu chuyện của Liu Xiuhong diễn ra trong bối cảnh hoạt động lừa đảo viễn thông tại Myanmar vẫn khiến dư luận lo ngại, dù Trung Quốc và Myanmar đã phối hợp triển khai nhiều chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm.

Theo ETtoday, một số dấu hiệu cho thấy hoạt động lừa đảo có thể tiếp tục tồn tại dưới những hình thức khác. Tại khu vực biên giới Ruili, tỉnh Vân Nam, các nhóm dân quân có vũ trang vẫn được ghi nhận xuất hiện bên ngoài một số địa điểm giải trí.

Trong khi đó, nhiều khu công nghiệp lừa đảo trước đây đã thay đổi diện mạo. Một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây chú ý đến công trình được gọi là “Tòa nhà Xanh” ở miền bắc Myanmar.

Bề ngoài, tòa nhà có tên khách sạn trên tường và trông giống một công trình thông thường. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, người ta nhận thấy các bức tường được trang bị song sắt.

Dù địa điểm này được cho là đã chuyển đổi thành nhà hàng, việc vẫn được bao quanh bởi hàng rào sắt khiến một số người đặt câu hỏi về mục đích sử dụng thực sự. Những nghi vấn này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về hoạt động lừa đảo tại các khu vực từng là điểm nóng ở Myanmar.

Nguồn: Yahoo, Ettoday