Từng khiến giới nghiên cứu lịch sử bó tay suốt hơn hai thế kỷ vì không có chữ ký và rất ít ngày tháng, cuốn sổ ký họa năm 1808 vừa bị mô hình AI mới của OpenAI chỉ đích danh chủ nhân chỉ sau 22 phút.

Ông Mark Humphries - Giáo sư sử học tại Đại học Wilfrid Laurier (bang Ontario, Canada) - vừa công bố một phát hiện gây kinh ngạc trong giới học thuật khi sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo thử nghiệm GPT-6.2 Astra của OpenAI để giải mã thành công danh tính tác giả của một cuốn sổ phác họa hành trình khuyết danh ra đời từ năm 1808. Đáng chú ý nhất, toàn bộ quá trình suy luận và truy tìm manh mối mà con người bất lực suốt hơn 200 năm qua đã được hệ thống máy tính hoàn tất chỉ trong đúng 22 phút.

Cuốn sổ tay cổ nói trên hiện đang được lưu giữ cẩn mật tại Thư viện Sách hiếm và Bản thảo Beinecke thuộc Đại học Yale (Mỹ). Trong quá trình nghiên cứu lịch sử ngành buôn bán lông thú ở Bắc Mỹ, Giáo sư Mark Humphries từ lâu đã bị cuốn hút bởi tập bản thảo gồm các bức vẽ phác họa phong cảnh và ghi chú ngắn dọc tuyến đường sông nước này, nhưng giới sử học trước nay đều không thể xác định được ai là người đã vẽ nó.

Thư viện Sách hiếm và Bản thảo Beinecke thuộc Đại học Yale, nơi lưu giữ cuốn sổ phác họa. Ảnh: Enzo Figueres/Getty Images (qua Business Insider)

Độ khó của bài toán nằm ở chỗ cuốn sổ gần như không ghi mốc ngày tháng cụ thể, chỉ có vài dòng chú thích ngắn ngủi dưới tranh và mô tả một lộ trình giao thương phổ biến mà hàng nghìn thương nhân, nhà thám hiểm đầu thế kỷ 19 đều từng đi qua. Là thành viên trong nhóm người dùng được cấp quyền thử nghiệm sớm các mô hình mới của OpenAI, vị giáo sư quyết định tải bản chụp kỹ thuật số của cuốn sổ năm 1808 lên hệ thống GPT-6.2 Astra và bật chế độ suy luận mục tiêu ở mức cao nhất (Ultra).

Chỉ sau 22 phút tự động phân tích đặc điểm nét chữ viết tay, đối chiếu góc nhìn địa lý trong từng bức ký họa với hàng loạt văn thư lưu trữ, nhật ký hành trình và hồ sơ nhân sự của các thương đoàn đầu thế kỷ 19, mô hình AI đã đưa ra một cái tên khớp hoàn toàn với mọi dữ kiện lịch sử. Khi Giáo sư Mark Humphries trực tiếp kiểm tra chéo lại bằng hồ sơ lưu trữ gốc, ông xác nhận đáp án của AI là chính xác, mở ra triển vọng dùng máy móc để giải mã hàng nghìn văn kiện cổ vô danh đang nằm phủ bụi trong các bảo tàng thế giới.

Nguồn: Business Insider, Techmeme