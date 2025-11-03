Bí ẩn con tàu bán chìm mang tên lửa mới xuất hiện ở Quảng Châu

Hình ảnh minh họa con tàu (Ảnh chụp qua Weibo)

Theo Naval News, Trung Quốc đang phát triển một thế hệ tàu chiến mới có thể hoạt động không cần thủy thủ, theo báo cáo của trang này. Con tàu bí ẩn đang được đóng tại xưởng Huangpu ở Quảng Châu được cho là kiểu 3 thân (trimaran) và mang cấu trúc bán chìm để chuyên chở tên lửa.

Hình ảnh vệ tinh do các nhà phân tích quốc phòng xem xét cho thấy con tàu có hình dáng dài và hẹp, dài khoảng 65 m, với các ụ của thân phụ kéo dài từ đuôi.

Phần thân và phần lớn kết cấu của con tàu đã được phủ bạt che kín — một biện pháp hiếm thấy tại xưởng đóng tàu này, vốn thường chế tạo tuần dương, tàu hộ vệ. Việc che phủ đã làm gia tăng suy đoán rằng dự án liên quan tới công nghệ quân sự nhạy cảm.

Theo Naval News, con tàu có thân mảnh với các đường nét giống tàu ngầm và phần mũi hình hộp.

Các nhà phân tích cho rằng những đặc điểm thiết kế này gợi ý nền tảng có khả năng hoạt động ở tốc độ cao trên mặt nước và có thể được thiết kế để hoạt động tự động hoặc với một thủy thủ đoàn tối thiểu.

Siêu cấu trúc nhỏ và hẹp để lộ rất ít không gian cho các công trình sinh hoạt truyền thống, củng cố giả thuyết rằng tàu có thể không người lái.

Hình dạng và kích thước của con tàu cũng phù hợp với khái niệm tàu kho tên lửa bán chìm — một phương tiện được thiết kế chủ yếu để mang số lượng lớn tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Tin đồn về một dự án tương tự của Trung Quốc đã lưu hành trực tuyến từ năm 2017, khi đó các báo cáo được coi là mang tính suy đoán và thường dựa trên hình ảnh minh họa ý tưởng hoặc nghiên cứu học thuật hơn là bằng chứng từ xưởng đóng tàu. Hình ảnh vệ tinh mới dường như củng cố những suy đoán ban đầu đó.

Naval News còn ghi nhận rằng màu sơn xám đậm hoặc đen của con tàu giống lớp phủ tàu ngầm hơn là sơn của tàu mặt nước thông thường. Phần nổi ngắn và phần đáy tròn gợi ý rằng tính tàng hình và giảm phản xạ radar có thể là yếu tố được ưu tiên trong thiết kế.

Dựa trên kích thước ước tính, các chuyên gia tin rằng một hệ thống phóng thẳng đứng (hệ thống VLS) có thể được bố trí dưới boong trước, với độ sâu đủ để chứa tên lửa hành trình tầm xa.

Nếu đúng, nền tảng này có thể hoạt động như một “kho nổi”, cung cấp khả năng mang tên lửa bổ sung để hỗ trợ các tàu chiến lớn hơn như khu trục hạm hoặc tuần dương hạm.

Phù hợp với khái niệm tàu kho, con tàu dường như không có siêu cấu trúc cao để đặt radar hay hệ thống nhắm mục tiêu trên tàu, ngụ ý nó sẽ phụ thuộc vào dẫn hướng từ bên ngoài như các tàu khác, tàu bay hoặc vệ tinh.

Nếu thân tàu thực sự là bán chìm, các bồn chứa nước tăng nổi lớn sẽ cho phép nó ngồi thấp hơn trên mặt nước, giảm khả năng bị phát hiện và nâng cao tính sống còn.

Sự phát triển một tàu kết hợp tàng hình, tự động hóa và khả năng mang tên lửa lớn sẽ báo hiệu một giai đoạn mới trong chiến lược hải quân của Trung Quốc, vốn đã nhấn mạnh tốc độ, hỏa lực bão hòa và hoạt động phân tán ở khu vực Thái Bình Dương.

Một tàu kho tên lửa bán chìm có thể mở rộng năng lực phóng các cuộc tấn công chính xác quy mô lớn trong khi vẫn khó bị phát hiện hoặc tiêu diệt, thách thức các hải quân Mỹ và đồng minh trong việc thích ứng hệ thống trinh sát, nhắm bắn và phòng thủ để đối phó mối đe dọa hải quân phi truyền thống.