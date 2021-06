Bí ẩn cái chết của chỉ huy quân đoàn do Nga hậu thuẫn ở Syria

Theo syriahr.com, chỉ huy chiến trường và hai thành viên của nhóm hoạt động do Nga hậu thuẫn được tìm thấy chết ở sa mạc đông al-Raqqah.



Nguồn tin từ Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thi thể của một chỉ huy và hai thành viên của quân đoàn 5 do Nga hậu thuẫn được tìm thấy trong Safyan, sa mạc ở miền đông al-Raqqah.

Người ta tin rằng chỉ huy và hai người hộ tống nhân vật này đã bị các tay súng khủng bố IS hành quyết. Đây là hình thức không lạ của IS trên khắp sa mạc Syria. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đồn đoán. Thủ phạm thực sự đứng sau cái chết này vẫn còn là điều bí ẩn.

Điều đáng chú ý, trước đó vài ngày, người ta đã mất liên lạc với chỉ huy và 2 thành viên của quân đoàn khi 3 nhân vật này tiến về khu vực, tìm kiếm các tế bào của IS. Cũng cần lưu ý rằng người chỉ huy đến từ thành phố Salamiyya ở vùng nông thôn phía đông Hama.

Vào ngày 14 /6, các nhà hoạt động của SOHR đã ghi nhận cái chết của một binh sĩ của lực lượng chính phủ và bốn người khác bị thương do vụ IS nổ mìn. IS gài mìn nhắm vào một chiếc xe buýt quân đội chở những người lính ở quận Bear al-Aaawar, sa mạc Salamiya ở vùng nông thôn phía đông của Hama.

IS hồi sinh ở sa mạc Syria

Dù tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và bất chấp nhiều chiến dịch do các bên ở Syria phát động nhằm chống lại lực lượng này, nhóm khủng bố vẫn gây ra nhiều mối đe dọa .

Các tế bào IS đã tiếp tục các hoạt động ở sa mạc Syria. Các hoạt động quân sự của lực lượng này được tăng cường đến mức khó có ngày nào trôi qua mà IS không gây ra một vụ nổ, phục kích, ám sát hoặc tấn công ở các khu vực riêng biệt của Badiya, kéo dài qua Raqqa, Hama, Homs, Deir ez-Zor và đến tận Suwayda .

Các hoạt động mà khủng bố triển khai bao gồm tấn công vào các nhân viên an ninh và quân sự của lực lượng chính phủ, dân quân Iran và lực lượng Nga. Bất chấp nhiều chiến dịch do các bên khác nhau phát động ở Syria chống lại IS, những kẻ khủng bố vẫn tấn công đều đặn. Điều này cho thấy khủng bố đã được tái sinh sức mạnh.

IS trỗi dậy tấn công nhiều vùng đất ở Syria

Các trang web địa phương Syria đưa tin, ngày 3/6, một lữ đoàn của quân đội chính phủ Syria đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với IS ở al-Sukhna, phía đông Homs trên sa mạc Syria.

Cùng ngày, IS cũng tấn công các địa điểm thuộc nhóm Qatirji, vốn thân cận với chính phủ, ở sa mạc Qadisiyah phía đông Raqqa. Ba thành viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các hãng truyền thông ngày 2/6 đưa tin, một cố vấn quân sự trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của IS trên đường giữa hai thành phố Deir ez-Zor và Palmyra ở vùng nông thôn Homs.

Truyền thông địa phương ngày 30/5 đưa tin, một nhóm liên kết với chính phủ Syria, gồm 30 thành viên, đã mất tích vào ngày 27/5 trên sa mạc Palmyra ở vùng nông thôn phía đông Homs. Hai ngày sau, ngày 29/5, người ta tìm thấy thi thể của 13 thành viên nhóm này ở gần mỏ dầu Arak ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs. Các thành viên còn lại của nhóm vẫn đang mất tích.

Vào ngày 17/5, một đoàn xe gồm 7 xe quân sự chở khoảng 40 thành viên của lực lượng dân quân Iran đã bị tấn công. Năm thành viên của đoàn xe đã thiệt mạng, những người khác bị thương và ba người vẫn đang mất tích.

Các cuộc tấn công này đã nâng tổng số người chết tính từ ngày 23/3/2019, là 1.458 người thuộc các lực lượng chính phủ và dân quân trung thành, trong đó gồm ít nhất hai người Nga và 152 chiến binh trung thành với Iran, theo thống kê của Đài quan sát nhân quyền Syria.

Trong bối cảnh đó, Abbas Sharifa, một chuyên gia về các vấn đề của các nhóm thánh chiến và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Jusoor ở Istanbul, nói với Al-Monitor: “Sa mạc Syria đã biến thành một hố đen nuốt chửng các đoàn xe của lực lượng chính phủ Syria, Iran và lực lượng của Nga.

Ông giải thích: “Những tế bào IS này có thể vượt qua giai đoạn kiệt quệ của chúng và lấy lại được sức manh nên thường xuyên phát động các cuộc tấn công. Chúng cũng biết cách tận dụng thiên nhiên của vùng Badiya rộng lớn với những ngọn núi, thung lũng và nhiều hang động của khu vực. Các tế bào IS lại hiểu chi tiết của địa hình Badiya, đường xá và nơi trú ẩn. Chúng cũng sử dụng chiến lược đột kích, bao gồm di chuyển theo nhóm nhỏ và sử dụng vũ khí hạng nhẹ, tấn công và rút lui ngay lập tức.

Chiến thuật đặt mìn xung quanh các địa điểm quan trọng của chính phủ, chẳng hạn như giếng dầu, mỏ khí, các địa điểm quân sự và các chốt cố định, và các trại chính bao gồm các căn cứ tiếp tế và vận tải cũng được khủng bố tận dụng. Điều này gây mất an toàn cho những con đường ở ngoại ô các thành phố do chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh kiểm soát ”.

Ông Sharifa nhận định: “Có vẻ như các cuộc tấn công do các tế bào IS phát động sẽ tiếp tục trong bối cảnh lực lượng của chính phủ còn yếu”.

Tuy nhiên, ông cho rằng các tế bào IS sẽ không thể lấy lại toàn bộ sức mạnh và nắm quyền kiểm soát bất kỳ khu vực cụ thể nào. “Các chân rết này thiếu kinh phí và vũ khí trang bị và thiếu vốn nhân lực. Những biến đổi này cuối cùng sẽ gây ra sự sụp đổ của chính IS và phân mảnh nó thành các băng nhóm phân tán và sẽ lần lượt sụp đổ ”.

Về phần mình, nhà báo chuyên viết về chiến sự Abdulaziz al-Khalifa nói với Al-Monitor: “Sự di chuyển của IS phụ thuộc vào mạng lưới đường hầm mà chúng đào trong khu vực. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi chuyển động của chúng. IS cũng đang đặt cược vào xung đột lợi ích giữa các lực lượng Iran và Nga được triển khai trong khu vực để chống lại IS”.

Ông nói thêm, “Nga tìm cách loại bỏ sự hiện diện của Iran trong khu vực. Nga muốn tự coi mình là đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel lại nhằm vào các mục tiêu của Iran trên khắp lãnh thổ Syria ”.

Nhà báo Khalifa chỉ ra rằng các tế bào IS ở Badiya sử dụng các tuyến sông để đảm bảo chuyển quân, vũ khí và mìn từ các khu vực chúng triển khai đến phía bắc và phía đông khu vực Euphrates do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Ông nói: “Những vũ khí và máy bay chiến đấu này có thể đã tới Badiya của Syria”.

Ông giải thích rằng một số lượng lớn các thành viên IS đến từ chính vùng đất Badiya, điều này khiến chúng quen thuộc với thiên nhiên nơi đây và có khả năng thích nghi và sống trong điều kiện khí hậu khó khăn.

Ngày 23/3/2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh bại IS ở Syria. Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị giết vào tháng 10/2019 trong một chiến dịch quân sự của Mỹ ở tỉnh Idlib. Tuy nhiên, IS vẫn gây ra mối đe dọa nguy hiểm ở Syria, khi các thành viên của chúng tiếp tục kiểm soát một số khu vực mà chúng sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công.