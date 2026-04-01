Bí ẩn 'Bird of Prey' từ Airbus hé lộ bước ngoặt phòng không

Máy bay Bird of Prey của Airbus.

Thử nghiệm bước ngoặt của Airbus

Airbus đã tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực chống UAV khi thực hiện chuyến bay thử đầu tiên của máy bay đánh chặn tự động “Bird of Prey” tại thao trường quân sự ở miền Bắc Đức.

Trong nhiệm vụ trên, máy bay đã xác định, theo dõi và phân loại một UAV tấn công một chiều cỡ trung, sau đó phóng tên lửa “Mark I” do Frankenburg Technologies phát triển để tiêu diệt mục tiêu mô phỏng.

Ông Mike Schoellhorn, Giám đốc điều hành Airbus Defence and Space, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh địa chính trị và quân sự hiện nay, việc phòng thủ trước UAV cảm tử là ưu tiên chiến thuật cấp bách. Với Bird of Prey và tên lửa Mark I giá rẻ, chúng tôi mang đến cho lực lượng vũ trang một giải pháp đánh chặn hiệu quả, tiết kiệm, lấp đầy khoảng trống năng lực trong các cuộc xung đột phi đối xứng".

Thiết kế chi phí thấp, hiệu quả cao

Nguyên mẫu Bird of Prey được phát triển dựa trên nền tảng UAV Do-DT25. Máy bay có chiều dài 3.1m, sải cánh 2.5m, trọng lượng cất cánh tối đa 160kg. Phiên bản thử nghiệm mang theo 4 tên lửa Mark I, trong khi bản vận hành có thể mang tới 8 quả.

Mỗi tên lửa nặng dưới 2kg, dài 65cm, đạt tốc độ cận âm cao, sử dụng cơ chế “fire-and-forget” với tầm bắn tối đa 1.5km. Đầu nổ phân mảnh giúp tiêu diệt mục tiêu ở cự ly gần.

Thiết kế này cho phép Bird of Prey xử lý nhiều mối đe dọa trong một lần xuất kích, đồng thời có khả năng tái sử dụng và mở rộng, giảm chi phí cho mỗi lần đánh chặn.

Ông Kusti Salm, Giám đốc điều hành Frankenburg Technologies, nhận định: “Đây là bước đi mang tính định hình cho phòng không hiện đại.”

Tích hợp vào mạng lưới phòng thủ

Bird of Prey được thiết kế để kết nối với hệ thống chỉ huy kiểm soát tương thích NATO, vận hành thông qua Integrated Battle Management System (IBMS) của Airbus.

Nhờ đó, UAV này có thể phối hợp trong lưới phòng thủ nhiều tầng, bổ trợ cho các hệ thống tên lửa mặt đất và truyền thống, đóng vai trò như một máy bay đánh chặn cơ động.

Airbus và Frankenburg dự kiến tiếp tục thử nghiệm trong năm 2026, gồm các màn bắn thử với đầu nổ thật, nhằm chứng minh năng lực vận hành đầy đủ cho khách hàng tiềm năng.

Việc hoàn tất trình diễn đầu tiên chỉ trong 9 tháng cho thấy sự cấp bách trong đổi mới công nghệ chống UAV.

Theo IE



