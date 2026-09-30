Bên trong xưởng phim AI ở Hà Nội: Kế toán, thợ điện, sinh viên mới ra trường 'đẻ' cả trăm tập phim mỗi ngày

Một xưởng phim AI mới hoạt động tại Hà Nội chỉ có 11 nhân sự, trong đó nhiều người không học chuyên ngành điện ảnh. Với các công cụ AI, họ có thể tham gia sản xuất hàng trăm tập phim mỗi ngày. Thời gian hoàn thành mỗi tập chỉ tính bằng phút, chi phí từ 18.000 đến 360.000 đồng.



