Bên trong “thị trấn” CIA

Bí mật được tiết lộ



Ẩn mình trên một khu đất rộng hơn 4.000 hecta ở bang Virginia nước Mỹ, cơ sở bí mật này đóng vai trò là nơi tổ chức các chương trình đào tạo điệp viên khổng lồ, sử dụng năng lượng bản thân tối đa và mệnh danh là “nơi huấn luyện gián điệp khắt khe nhất trên Trái đất”.

Tại đây, giữa quảng trường thị trấn giả, rừng cây và các tòa nhà được thiết kế trông giống như đại sứ quán, các điệp viên được huấn luyện mọi thứ - từ tuyển dụng người cung cấp thông tin (hoặc “tài sản”) đến khả năng chịu đựng tra tấn.

Họ thậm chí còn học được cách tự sát trong trường hợp bị bắt trong quá trình hoạt động ngầm ở nước ngoài. Và ở mỗi giai đoạn, những thực tập sinh không đạt tiêu chuẩn của CIA đều bị loại.

Bí mật hấp dẫn của “Trang trại” được tiết lộ bởi Amaryllis Fox - cựu điệp viên CIA và là mẹ của 2 đứa con trong cuộc hôn nhân với một thành viên gia đình Kennedy – qua cuốn hồi ký “Life Undercover: Coming of age in the CIA” (tạm dịch: Cuộc sống bí mật: Trưởng thành với CIA).

Cựu điệp viên CIA Amaryllis Fox, người đã trải qua 6 tháng tại trại huấn luyện bí mật Farm.

Amaryllis Fox nhớ lại trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2019 “Life Undercover”:

“Chúng tôi học lái xe phòng thủ, những người hướng dẫn dạy chúng tôi hất tung ô tô bằng cách chạm vào một điểm phía trên bánh sau xe bằng công cụ đặc biệt và cách phản ứng trong vài giây khi bị các chiến binh dân quân vũ trang vây bắt hoặc bị mắc kẹt trong một cuộc phục kích. Họ để những quả bom giả bên đường xung quanh khuôn viên trường để chúng tôi xác định. Chúng tôi xác định đã phát hiện quả bom bằng cách tấp vào chiếc xe tải”.



Bất chấp việc có một số cựu điệp viên khác đã lên tiếng tiết lộ về “The Farm”, giới chức CIA vẫn không thừa nhận sự tồn tại của nó. Nhiều người đồn rằng nó được đặt tại căn cứ quân sự gọi là “Trại Peary” nằm gần thành phố Williamsburg thuộc bang Virginia miền đông nước Mỹ.

Amaryllis, con gái của một nhà kinh tế Mỹ và một nữ diễn viên người Anh, mới 22 tuổi khi được CIA tuyển dụng sau khi tạo ra một thuật toán dự đoán nơi trú ẩn an toàn của bọn khủng bố.

Amaryllis chạm trán với bọn khủng bố lần đầu tiên khi mới 8 tuổi, lúc đó người bạn thân nhất của cô bị giết cùng với 269 người khác khi đang bay về nhà trên chuyến bay Pan Am bị đánh bom bên trên bầu trời thị trấn Lockerbie của Scotland vào năm 1988.

Sau đó nhiều năm, khi còn đang là sinh viên Đại học Oxford, người thầy dạy viết văn của Amaryllis là nhà báo Daniel Pearl bị bọn khủng bố bắt cóc và chặt đầu dã man ở Pakistan.

Trại Peary ở Virginia (Mỹ), nơi được cho là địa điểm “The Farm”.

Kinh hoàng trước vụ giết người hết sức man rợ, Amaryllis quyết định gia nhập CIA để tiêu diệt khủng bố. Trong 2 năm đầu tiên làm việc tại CIA, Amaryllis phân tích các bức điện mật từ các chính phủ nước ngoài, soạn thảo bản tóm tắt hàng ngày cho Tổng thống Mỹ và xem các video chặt đầu con tin để cố gắng xác định địa điểm quay phim.

Trong khi đó, gia đình cứ nghĩ rằng Amaryllis đang làm công việc tư vấn cho một công ty đa quốc gia.



Sau đó, ở tuổi 24, Amaryllis trở thành thực tập sinh bí mật ưu tú được chọn tham gia huấn luyện đặc biệt tại “Trang trại” bí mật trong 6 tháng mà không được liên lạc với người thân. Trước khi khởi hành đến đó trong một chiếc xe buýt đen kịt, sếp của Amaryllis nói với cô:

“Lời khuyên của tôi là hãy say sưa, sau đó ngủ một chút, rồi tận dụng thời gian quý báu còn lại cho những người yêu thương. Bởi vì trong vòng nhiều tuần nữa cô sẽ biến mất hoàn toàn”.

Amaryllis Fox đã trải qua thời thơ ấu giữa Mỹ và London, nơi cô sống cách tháp đồng hổ nổi tiếng Big Ben chỉ vài con phố. Cha của Amaryllis là một nhà kinh tế ở ngoại ô New York, người thường xuyên đi công tác, trong khi mẹ cô, một phụ nữ Anh, là một diễn viên.

Amaryllis đăng ký theo học luật quốc tế tại Đại học Oxford, nơi trong năm thứ hai, cô được tuyển mộ bởi những người mà cô tin rằng đang làm việc cho một cơ quan tình báo của Anh như MI-5, MI-6 hoặc GCHQ (Cơ quan tình báo tín hiệu).

Vào thời điểm đó, Amaryllis không tin tưởng vào các cơ quan tình báo. Nhưng sau khi người thầy nhà báo Daniel Pearl bị chặt đầu năm 2002, Amaryllis quyết định chuyển đến Mỹ để học chương trình thạc sĩ về xung đột và khủng bố và sau đó được tuyển dụng vào CIA.

Sau khóa huấn luyện ở “The Farm”, người phụ nữ trẻ chính thức trở thành điệp viên dưới vỏ bọc phi chính thức - công việc khó khăn và thèm muốn nhất trong lĩnh vực này, khi mà hầu hết các đặc vụ được triển khai dưới vỏ bọc ngoại giao. Amaryllis chuyển đến thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) dưới vỏ bọc là nhà buôn nghệ thuật chuyên về nghệ thuật bộ lạc và bản địa.

Cảnh đào tạo của CIA tại “The Farm”.

Ở đó, Amaryllis được tham gia cùng người chồng là Dean Fox - một “case officer” CIA mà cô đã gặp vào ngày cuối cùng tại “The Farm”. “Case officer” là sĩ quan tình báo chịu trách nhiệm điều hành các điệp viên và mạng lưới điệp viên trong tổ chức tình báo, tìm kiếm những ứng cử viên tương lai và huấn luyện họ.

Sau khi sinh con gái lớn Zo vào tháng 9-2008, Amaryllis tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, trước khi chuyển về Mỹ và quyết định rời CIA. Sau đó, Amaryllis tái hôn với Bobby Kennedy III - cháu trai của Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy năm 2018.



Vào tháng 1/2019, hai vợ chồng chào đón một bé gái được gọi là Bobby. Vào tháng 10-2019, Amaryllis phát hành cuốn sách hồi ký “Life Undercover”.

Cuốn sách đã gây ra một cơn bão sau khi gửi nó đến các nhà xuất bản trong khi chưa nhận được sự chấp thuận chính thức của CIA, và một số cựu điệp viên tuyên bố có một số chi tiết không đúng sự thật trong cuốn sách.

Amaryllis khẳng định rằng cô đã đáp ứng các yêu cầu của CIA. Ngày nay, Amaryllis sống ở Los Angeles và thường xuyên đóng góp với tư cách là nhà phân tích cho CNN, BBC và các hãng tin tức khác.

Một quốc gia hư cấu

Tại “The Farm”, Amaryllis Fox thấy mình như đang sống trong một “quốc gia hư cấu có tên là Cộng hòa Victoria (ROV)”. Amaryllis viết: “Mỗi người chúng tôi đều có tên đào tạo - bí danh để bảo vệ danh tính của chúng tôi với nhau.

Nhưng, mọi thứ đều cảm thấy như thật. Có một tòa nhà đại sứ quán thực tế, với lá cờ Mỹ phấp phới phía trước, trên một quảng trường thị trấn thực tế với một vọng lâu bằng gỗ”.

Trong thời gian huấn luyện tại “The Farm”, các thực tập sinh - hầu hết ở độ tuổi 20 và 30 - tham dự các bữa tiệc giả tưởng của đại sứ quán cùng với các “nhà ngoại giao”, nơi họ xác định các mục tiêu đáng quan tâm và “tuyển mộ” họ làm “tài sản” cho CIA.

Họ cũng lái những chiếc ô tô được trang bị các ngăn cất giấu sổ ghi chú và bắt tay vào các tuyến đường dài trong “cuộc rượt đuổi trong mê cung mèo và chuột” với các đặc nhiệm. Amaryllis viết:

“Nếu chúng tôi nhìn thấy cùng một bà cụ với tấm thảm tập yoga hai lần trên cùng một con phố, bà ấy có thể đang đi cùng hướng với chúng tôi. Nhưng nhìn thấy bà ấy hai lần trên hai con đường khác nhau, chúng tôi có thể phải cảnh giác”.

Nhiều tháng trôi qua, các điệp viên được thực tập những chuyến đi dài nhiều ngày xuyên rừng với một cuốn sổ ghi chú chống nước và được huấn luyện để bắn mục tiêu bằng khẩu Glocks hay M4 trong các tình huống chiến đấu trong đô thị.

Một đoạn clip khác cho thấy hình ảnh một đặc nhiệm.

Amaryllis viết trong hồi ký: “Ngay cả các mục tiêu thực tế cũng phải được sơ cứu ngay sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”. Amaryllis kể về khóa đào tạo sơ cứu: “Chúng tôi học cách che giấu vết thương ở ngực chỉ bằng chiếc túi siêu thị”.

Đối với một số học viên, có thể cảm thấy như họ may mắn sống sót sau ngày tận thế. Nhưng đối với tất cả các sinh viên tốt nghiệp, đó chỉ là bước khởi đầu cho cuộc sống thực nguy hiểm của họ - nơi họ sẽ thâm nhập vào các mạng lưới khủng bố, tuyển dụng các quan chức nước ngoài và cố gắng làm cho thế giới an toàn hơn.



Trong trường hợp của Amaryllis, cô thậm chí còn bế đứa con gái mới sinh Zo ( hiện 11 tuổi) trong một chiếc địu khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, vì không an toàn khi để đứa bé ở lại một mình trong quốc gia thù địch mà họ đang sinh sống.

Amaryllis viết, hồi tưởng về khoảnh khắc cô được giao nhiệm vụ đầu tiên sau khi rời “The Farm”: “Tôi sẽ ở một mình, không có mạng lưới an toàn, ở những nơi nguy hiểm nhất hành tinh. Nhưng tôi sẽ có thành tích tốt nhất khi làm những gì tôi đã đăng ký: ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố thảm khốc nhất”.