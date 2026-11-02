Một nhà tù tối đa an ninh mới cực lớn với sức chứa 5.100 tù nhân vừa mở cửa tại Costa Rica.

Một nhà tù tối đa an ninh mới theo mô hình "mega-jail" với 5.100 giường bệnh/chỗ ngồi và mất 9 tháng để xây dựng đã chính thức mở cửa tại Costa Rica.

Trung tâm Cách ly Cao đối với Tội phạm Có tổ chức (CACCO), nằm ở ngoại ô thủ đô San Jose, vừa tiếp nhận 123 tù nhân đầu tiên — những người giờ đây sẽ coi nhà tù trị giá 35 triệu USD này là "nhà".

Cơ sở mới này được xem là biểu tượng cho cam kết về lập trường "cứng rắn với tội phạm" của Tổng thống Laura Fernández nhằm ứng phó với sự gia tăng của tội phạm có tổ chức. Nó cũng sẽ giúp giảm bớt tình trạng quá tải tại các nhà tù hiện hữu trong nước.

Trong lễ mở cửa chính thức, bà Fernández đã cảnh báo những tù nhân nguy hiểm nhất đất nước rằng họ sẽ đứng đầu danh sách chuyển đến CACCO.

Cơ sở mới mở cửa sẽ giam giữ hơn 5.000 tù nhân (Ảnh: Arnoldo Robert/Getty Images)

Bộ trưởng Tư pháp Gabriel Aguilar phát biểu: "Costa Rica đang viết nên một chương mới trong lịch sử quản lý trại giam của mình. CACCO là một tượng đài cho an ninh quốc gia, một câu trả lời đanh thép đối với tội phạm có tổ chức, và là sự bảo đảm rằng nhà nước sẽ thực thi quyền lực của mình mà không hề do dự."

Costa Rica vốn được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất khu vực Latinh, nhưng thời gian gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đột biến của hoạt động tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức. Năm 2023, quốc gia này ghi nhận số vụ giết người kỷ lục, tuy nhiên các quan chức cho biết số vụ giết người kể từ đó đã ổn định trở lại.

Cơ quan Điều tra Tư pháp (OIJ) cho biết khoảng 70% số ca tử vong đó xuất phát từ các băng nhóm tội phạm đối đầu tranh giành thị trường ma túy.

Trại giam mới mở cửa này được thiết kế dựa trên mô hình Trung tâm Giam giữ Tội phạm Khủng bố (CECOT) của El Salvador — nơi từng được gán biệt danh là "nhà tù tồi tệ nhất Trái Đất" và từng được nhà báo Richard Madeley ghé thăm đầu năm nay để thực hiện một bộ phim tài liệu cho Channel 5.

Giám đốc nhà tù đó, ông Belarmino García, được cho là đã nói với các tù nhân rằng nhà tù ở El Salvador là "nghĩa địa của những người đang sống".

Trong bộ phim tài liệu, ông đã chia sẻ về điều kiện sống khắc nghiệt của các tù nhân tại CECOT, bao gồm việc đèn được bật sáng 24/7.

"Đó đơn giản là một phần của quy trình," ông García giải thích khi được hỏi về quyết định này. "Tôi cần phải nhìn thấy họ đang làm gì."

Các tù nhân phải ngủ trên khung giường sắt không có nệm, chỉ được cung cấp khẩu phần ăn khoảng 1.800 calo mỗi ngày và vật dụng giải trí duy nhất chỉ là một quyển Kinh Thánh. Những người đàn ông này phải ở trong các đại phòng giam hoặc bị xiềng xích tới 23,5 giờ mỗi ngày, chỉ có vỏn vẹn nửa giờ để tập thể dục và học Kinh Thánh hàng ngày.

Ông Madeley giải thích rằng thậm chí còn có một "bong bóng điện tử" bao quanh nhà tù, nghĩa là nếu bất kỳ thiết bị điện tử nào được tuồn vào trong thì cũng không thể hoạt động được.

Nhà tù CECOT từng được gán biệt danh là 'nhà tù tồi tệ nhất Trái Đất' (Ảnh: Getty Images) Hình phạt tại nhà tù bao gồm việc bị đưa đến các phòng biệt giam nhỏ hẹp trong tối đa 30 ngày. Khác với phần còn lại của nhà tù, những phòng giam này tối om và "hoàn toàn im lặng", tù nhân buộc phải mò mẫm trong bóng tối để tìm giường, bồn rửa mặt và nhà vệ sinh.

"So với nơi đó thì [khu nhà tù chính] vẫn còn giống như tự do," ông Madeley nhận xét. "Chắc chắn là anh sẽ phải làm chính xác những gì được bảo."

Có tổng cộng 96 phòng biệt giam bên trong bức tường nhà tù, nhưng ông García tuyên bố chúng hiếm khi được sử dụng nhờ kỷ luật tuyệt vời tại trại giam.

Nguồn: Ladbible