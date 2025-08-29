Khu nghỉ dưỡng Kaga No Sato, hay còn gọi là Hachijo Royal, mở cửa vào năm 1987. Ban đầu, nơi đây được xây dựng như một công viên giải trí mang chủ đề tôn giáo trước khi bị phá bỏ vào năm 2005. Khu nghỉ dưỡng trị giá hàng triệu USD này từng là một điểm đến nhộn nhịp với các sảnh đền mạ vàng và một ngôi chùa vàng, thu hút hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương mỗi năm.

Kaga No Sato bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn

Những hình ảnh ở nơi đây cho thấy những sảnh của khách sạn với đồ nội thất bằng gỗ tả tơi, một cây đàn keyboard và thậm chí cả một chiếc Cadillac han gỉ. Các căn phòng trống lớn phủ đầy cửa kính vỡ, rèm cửa và thảm trải sàn sờn cũ. Các tòa nhà đổ nát xen lẫn với những chiếc xe cũ và cây cối mọc um tùm khi khu nghỉ dưỡng nằm trong đống đổ nát.

Một số không gian khác của khách sạn lại được bảo tồn một cách kỳ lạ. Đáng kinh ngạc nhất là 1000 bức tượng Phật sáng bóng, được đặt đồng đều trong Đại sảnh Raken. Josh, một du khách, chia sẻ đầy kinh ngạc: "Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Đây là một nơi siêu thực. Sự mục nát của trần nhà... tất cả các bức tượng xếp thành hàng... Giống như trong một giấc mơ."