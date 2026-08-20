Bên trong căn nhà Đình Bắc báo hiếu bố mẹ: Mẹ không dám xem con thi đấu, bố làm nghi thức cầu may cho ĐT Việt Nam thắng Malaysia

Trong khi mẹ Đình Bắc không dám xem trực tiếp những trận con trai thi đấu, chú Ấp - bố nam tuyển thủ - lại luôn cháy hết mình cùng ĐT Việt Nam. Trận gặp Malaysia, chú còn có một “nghi thức” đặc biệt với chiếc áo đỏ may mắn.

Bố Đình Bắc mặc chiếc áo đỏ may mắn, cổ vũ ĐT Việt Nam từ căn nhà khang trang do con trai xây báo hiếu

Với gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam luôn là một sự kiện đặc biệt. Cả nhà tập trung bên nhau, cùng hướng mắt về màn hình và hồi hộp theo từng pha bóng của đội tuyển. Đáng nhớ hơn, những khoảnh khắc ấy giờ đây diễn ra trong căn nhà 2 tầng khang trang mà Đình Bắc xây để báo hiếu bố mẹ tại quê nhà Nghệ An.

Căn nhà mới nằm ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình ở Hưng Nguyên. Đây là công trình được Đình Bắc góp tiền xây dựng từ những thành quả trong sự nghiệp bóng đá, sau khi anh từng chia sẻ ngắn gọn về mục đích của mình: “Báo hiếu bố mẹ”. Công trình có quy mô 2 tầng, khung bê tông kiên cố, mặt tiền rộng và thiết kế theo phong cách hiện đại.

Đến giữa năm 2026, căn nhà đã dần hoàn thiện. Không gian bên trong được thiết kế với trần thạch cao, hệ thống đèn âm trần, các mảng vách ốp vân đá cùng nội thất tông xám. Phòng khách nổi bật với kệ TV lớn thiết kế âm tường. Gia đình cũng bắt đầu sắm sửa nội thất để chuẩn bị dọn vào ở. Và có lẽ một trong những khoảnh khắc ấm áp nhất trong căn nhà ấy chính là lúc cả gia đình cùng ngồi lại xem ĐT Việt Nam thi đấu.

Căn nhà Đình Bắc xây báo hiếu bố mẹ (Ảnh: i.am.thuuuuu.)

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Nhưng với riêng cô Ngọc - mẹ Đình Bắc - việc xem con trai thi đấu trực tiếp lại không hề dễ dàng. Vì có vấn đề về tim mạch, cô gần như không bao giờ xem những trận đấu có Đình Bắc trên tivi để tránh những cảm xúc quá mạnh. Con trai thi đấu, người mẹ lại chọn cách... không nhìn. Bởi chỉ cần một pha bóng nguy hiểm, một tình huống va chạm hay một khoảnh khắc Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội cũng đủ khiến cô hồi hộp và lo lắng hơn tất cả mọi người. Tình yêu của người mẹ vì thế được thể hiện theo một cách rất đặc biệt: không xem trực tiếp nhưng chắc chắn vẫn luôn dõi theo con trai.

Mẹ Đình Bắc không dám xem con thi đấu (Ảnh: FBNV)

Trái ngược hoàn toàn, chú Ấp - bố Đình Bắc - lại không bỏ một trận nào của ĐT Việt Nam. Ông bố quê Nghệ An luôn háo hức, máu lửa và cổ vũ hết mình mỗi khi đội tuyển ra sân. Khi cả gia đình cùng xem bóng đá trong căn nhà mới, chú Ấp gần như là người có cảm xúc rõ ràng nhất, liên tục hồi hộp và cổ vũ theo từng tình huống.

Gần nhất là trận Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết lượt đi Asean Cup 2026. Ban đầu, chú Ấp mặc một chiếc áo màu đen, khá giống màu áo của HLV Kim Sang Sik. Nhưng đến phút 41, khi ĐT Việt Nam có bàn thắng, chú lập tức chạy vào phòng thay sang chiếc áo đỏ mà chú tin là mang lại may mắn.

Bố Đình Bắc khẳng định sẽ đóng khung treo chiếc áo đỏ may mắn lên nếu ĐT Việt Nam chiến thắng Malaysia (Ảnh: Quê Choa)

Chú còn nói vui rằng nếu Việt Nam ghi bàn, chiếc áo này sẽ được treo lên khung và cất trong tủ kính. Và rồi vận may thực sự đến. Chỉ khoảng 7 phút sau, ở những giây cuối cùng của hiệp 1, Xuân Son có pha đánh đầu cực đẹp, đưa bóng vào lưới Malaysia. Một khoảnh khắc khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa, còn chú Ấp có thêm lý do để tin rằng chiếc áo đỏ của mình thực sự “có vía”. Chưa hết, ĐT Việt Nam còn được hưởng lợi từ tình huống Malaysia đá phản lưới nhà. Chiếc áo có thể chẳng mang ý nghĩa đặc biệt về vật chất, nhưng sau trận đấu ấy, nó lại trở thành một "bùa may mắn" gắn với một trận đấu đáng nhớ của ĐT Việt Nam và đặc biệt là với gia đình Đình Bắc.

Đình Bắc và bố (Ảnh: FBNV)

Càng ý nghĩa hơn khi những khoảnh khắc cổ vũ ấy diễn ra trong chính căn nhà mà Đình Bắc đã dành dụm để xây tặng bố mẹ. Từ một gia đình từng sống trong căn nhà một tầng khá giản dị ở quê Nghệ An, giờ đây bố mẹ Đình Bắc có một cơ ngơi mới khang trang hơn. Trước đó, chàng tiền đạo trẻ cũng từng mua ô tô tặng bố mẹ để việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Có thể Đình Bắc chưa phải một ngôi sao với gia tài đồ sộ, nhưng ở tuổi 22, anh đã sớm thực hiện được điều mà nhiều người con luôn mong muốn: dùng những thành quả đầu tiên của sự nghiệp để chăm lo cho bố mẹ. Và trong căn nhà ấy, một người mẹ chọn cách không xem vì quá thương và lo cho con, một người bố lại hồi hộp đến mức phải đổi sang áo đỏ để “lấy vía”.

Hai cách cổ vũ khác nhau, nhưng đều xuất phát từ một điều giống nhau: niềm tự hào của bố mẹ dành cho cậu con trai đang khoác áo ĐT Việt Nam.