HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bên trong 10.000m2 đất của NSND 42 tuổi được chồng đại gia yêu chiều

Thùy Linh
|

Nữ nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian chăm sóc để có những góc không gian xanh đầy ấn tượng trong khu biệt phủ mà vợ chồng mình sinh sống.

Nữ NSND với sự nghiệp nổi bật

Sinh năm 1982 tại Nghệ An, Phạm Phương Thảo được biết đến rộng rãi sau Sao Mai 2003 khi giành giải Ba và Gương mặt được yêu thích nhất. Thành công này mở ra giai đoạn cô liên tục chạy show và trở thành một trong những giọng ca được săn đón tại phía Bắc.

Với chất giọng vang sáng, giàu nội lực và sở trường ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, Phạm Phương Thảo ghi dấu qua nhiều ca khúc. Cô cũng khẳng định khả năng sáng tác với Gái Nghệ, Mơ duyên, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Chút tình em gửi...

Bên trong 10.000m2 đất của NSND 42 tuổi được chồng đại gia yêu chiều - Ảnh 1.

Năm 2016, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT và đến năm 2024 nhận danh hiệu NSND. Tại thời điểm đó, cô là một trong những nữ ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND.

Phạm Phương Thảo từng trải qua một cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2009. Sau những biến động tình cảm, cô từng quan niệm chuyện vợ chồng là duyên số, không thể cưỡng cầu.

Đến năm 2025, Phạm Phương Thảo tìm thấy hạnh phúc sau bên doanh nhân Văn Minh. Cả hai có chung sở thích sống gần thiên nhiên, yêu sự bình lặng và không quá coi trọng sự hào nhoáng.

Khu biệt phủ gần 10.000m² ở ngoại thành

Phạm Phương Thảo sở hữu khu đất rộng hơn 8.000m² mua từ năm 2019. Sau quá trình xây dựng và mở rộng, tổng diện tích khuôn viên hiện gần 10.000m². Tại đây, nữ nghệ sĩ lần lượt hoàn thiện điện thờ Mẫu, nhà ở, hồ cá, vườn cây, tiểu cảnh và khu lưu trú. Không gian sống được bao phủ bởi cây xanh, mặt nước và nhiều khoảng sân vườn.

Bên trong 10.000m2 đất của NSND 42 tuổi được chồng đại gia yêu chiều - Ảnh 2.

Theo nữ nghệ sĩ, vợ chồng cô từng chuyển sang sống ở một nơi khác sau khi kết hôn. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, nữ nghệ sĩ nhận ra mình vẫn yêu khu vườn cũ hơn nên đề nghị trở về. Chồng cô đồng ý và hiện cả hai cùng chăm cây, làm vườn, thu hoạch hoa trái.

Sau đó, cô cùng chồng xây thêm một căn nhà ba tầng trong khuôn viên. Công trình có diện tích mỗi sàn khoảng 300m², được thiết kế theo địa hình và hướng tầm nhìn về phía Ba Vì.

TIN LIÊN QUAN

Ngôi nhà gồm 10 phòng ngủ, trong đó hai tầng dưới dành cho khách. Phòng khách thông tầng, mang phong cách Đông Dương, kết hợp cầu thang xoắn và hệ thống cầu thang ngoài trời. Khu bếp, phòng ăn nối với phòng khách; sân thượng được bố trí cây xanh, bàn trà và khu vực ăn uống ngoài trời.

Cảnh quan xung quanh được chăm chút từng góc với nhiều loại hoa cỏ, cây cối. Qua những hình ảnh mới được Phạm Phương Thảo chia sẻ gần đây, nổi bật trong khoảng vườn là những cây tường vi đang mùa nở rộ, phủ sắc hồng rực rỡ.

Bên trong 10.000m2 đất của NSND 42 tuổi được chồng đại gia yêu chiều - Ảnh 3.

Các tán hoa lớn đan xen với cây thân cao, cây bụi và nhiều lớp cây xanh tạo nên một không gian tự nhiên, thoáng đãng. Những lối đi nhỏ chạy giữa các khóm cây giúp nữ nghệ sĩ có thể dạo quanh, chăm sóc và tận hưởng khu vườn.

Bên trong 10.000m2 đất của NSND 42 tuổi được chồng đại gia yêu chiều - Ảnh 4.

Đáng chú ý, bên cạnh khu biệt phủ gần 10.000m² ở ngoại thành Hà Nội, vợ chồng Phạm Phương Thảo còn có khu đất 7.000m² tại Yên Bài, được dành để trồng hoa và cây ăn trái phục vụ cúng lễ của nữ nghệ sĩ.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chồng cô không phải người thường xuyên nói lời ngọt ngào mà thể hiện sự quan tâm qua những việc cụ thể. Việc dành riêng 7.000m² đất để trồng hoa, cây ăn trái cho cô là một trong những điều khiến cô cảm thấy được thấu hiểu.

(Tổng hợp) 

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động

Tags

Phạm Phương Thảo

NSND

đại gia

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại