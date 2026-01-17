Phát biểu của các đối thủ nước ngoài về việc không có sự hiện diện của hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tại Belarus cho thấy mức độ che giấu tác chiến cao của nước này, Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết.

“Chúng tôi không phải trình diễn hệ thống Oreshnik này cho bất kỳ ai và không ai nhìn thấy hệ thống Oreshnik này. Việc các đối thủ của chúng tôi ở nước ngoài nói rằng không có hệ thống Oreshnik có lẽ lại là điều tốt. Đây là vấn đề che giấu tác chiến,” Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình First News.

Ông Alexander Volfovich cho rằng việc các đối thủ chưa từng đưa tin về việc triển khai hệ thống này là một tín hiệu tích cực.

Ông Alexander Volfovich nhấn mạnh rằng Oreshnik cũng như vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai tại Belarus chỉ nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ nước này.

“Belarus đã và vẫn là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng cho các mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bình thường, mang tính xây dựng và đối thoại,” Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus cho biết thêm.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống Oreshnik đã được đưa vào trực chiến tại Belarus.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, hệ thống này có khả năng tấn công các mục tiêu ở tầm xa lên tới 5.000 km, “có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn đặc biệt” và “có thể được phóng từ bất kỳ điểm nào dọc theo tuyến tuần tra chiến đấu”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga trên lãnh thổ Belarus là một bước đi chiến lược nhằm đáp trả các hành động mang tính khiêu khích của các đối thủ phương Tây.