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Bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong, thi thể chôn phía sau nhà bạn trai của mẹ ruột

Hương Trà (T/H)
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Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng đề nghị người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Thời gian gần đây, mạng xã hội đang lan truyền những thông tin thiếu kiểm chứng liên quan vụ bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong, thi thế được chôn phía sau nhà bạn trai của mẹ ruột bé. Trong đó, có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều tài khoản đăng tải giật gân, câu like, câu view gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Nghĩa Trung (Đồng Nai).

Dân Việt dẫn thông tin, các cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, tin giả hoặc những nội dung có thể gây hoang mang, làm nhiễu loạn dư luận. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, phạm vi và hậu quả của hành vi. Đề nghị người dân không suy đoán hoặc lan truyền thông tin chưa có căn cứ; chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống.

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Người dân không chia sẻ các bài viết thiếu kiểm chứng. (Nguồn: Công an xã Nghĩa Trung)

Ngày 3/10, Báo Công an TP.Hồ Chí Minh thông tin, công an xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong., thi thể được chôn cất phía sau nhà bạn trai của mẹ bé.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 2/10, Công an xã Nghĩa Trung nhận tin báo của ông L.T.N. (SN 1969, ngụ xã Bom Bo) về việc cháu ngoại của mình gần 5 tháng tuổi tử vong, chưa rõ nguyên nhân. Ông N. trình bày, sau khi nghe con ruột của mình là Lê Thị L.A. (SN 1999) kể về việc con trai mình (tên thường gọi ở nhà là bé “M”) bị bệnh, qua đời nên chị A. cùng bạn trai là Nguyễn Văn Tr. (SN 2000, ngụ xã Nghĩa Trung) đã tự ý chôn cất sau nhà anh Tr. ở thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung.

Nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé được chôn sau nhà Tr. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Nghĩa Trung cùng Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

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bé trai

Đồng Nai

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