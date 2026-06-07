Bé trai đau bụng dữ dội, nôn ói suốt 3 ngày: Bác sĩ mổ khẩn, phát hiện thứ khó tin chặn kín ruột

Cơn đau bụng kéo dài tưởng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường đã khiến một bé trai 8 tuổi rơi vào tình trạng nguy hiểm, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp.

Bé trai 3 ngày đau bụng, nôn ói và không thể đi vệ sinh

Một ca bệnh được công bố trên Journal of Medical Case Reports đã thu hút sự chú ý khi ghi nhận trường hợp một bé trai 8 tuổi tại miền Nam Ethiopia.

Theo báo cáo, bệnh nhi sống tại vùng Sidama, miền Nam Ethiopia, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Adare ở Hawasa vào ngày 11/3/2024. Trước khi nhập viện, bé trai đã có 3 ngày đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục, bụng chướng và không thể đại tiện hay xì hơi.

Cơn đau bụng kéo dài tưởng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường đã khiến một bé trai 8 tuổi rơi vào tình trạng nguy hiểm, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp. (Ảnh: SN)

Những dấu hiệu ban đầu có thể khiến nhiều người liên tưởng đến rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, khi tình trạng đau bụng không thuyên giảm, kèm nôn ói và bụng chướng kéo dài, các bác sĩ nhận định đây có thể là biểu hiện của một vấn đề nghiêm trọng trong ổ bụng.

Qua thăm khám và siêu âm, đội ngũ y tế phát hiện bé trai bị tắc ruột non. Nguyên nhân không phải do khối u hay dị vật thông thường, mà do một khối lượng lớn giun đũa Ascaris lumbricoides kết tụ trong đường ruột, tạo thành búi gây bít tắc lòng ruột.

Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nếu không được xử trí kịp thời. Trước tình hình khẩn cấp, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật.

Ca mổ khẩn và nguyên nhân phía sau

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành mở bụng và mở ruột để lấy toàn bộ khối giun gây tắc nghẽn ra ngoài. Sau can thiệp, đoạn ruột bị bít tắc được giải phóng, giúp ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nặng hơn.

Sau mổ, bé trai tiếp tục được điều trị bằng thuốc tẩy giun albendazole, kết hợp kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng. Theo báo cáo, bệnh nhi được xuất viện sau 7 ngày hậu phẫu. Một tháng sau, sức khỏe của em hồi phục tốt, chức năng tiêu hóa trở lại bình thường.

Các chuyên gia cho biết nhiễm giun đũa là bệnh ký sinh trùng đường ruột phổ biến tại nhiều khu vực có điều kiện vệ sinh còn hạn chế. Giun đũa lây truyền qua đường tiêu hóa, thường khi con người vô tình nuốt phải trứng giun từ đất, thực phẩm, nguồn nước hoặc bàn tay bị nhiễm bẩn.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành mở bụng và mở ruột để lấy toàn bộ khối giun gây tắc nghẽn ra ngoài. (Ảnh: RN)

Trong trường hợp của bé trai này, báo cáo y khoa ghi nhận gia đình bệnh nhi sống trong điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu kiến thức về đường lây truyền giun, không duy trì thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh. Gia đình cũng có lúc sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý và không thường xuyên rửa rau quả trước khi ăn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là trẻ em trong gia đình không tham gia đợt tẩy giun học đường gần nhất, diễn ra khoảng 6 tháng trước khi ca bệnh được ghi nhận. Điều này cho thấy việc bỏ qua tẩy giun định kỳ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm giun nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Theo các tác giả báo cáo, khu vực sinh sống của bệnh nhi cũng nằm gần vùng từng ghi nhận tỷ lệ nhiễm giun đũa trong cộng đồng ở mức cao. Đây là lời nhắc rằng bệnh ký sinh trùng không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn liên quan chặt chẽ đến điều kiện vệ sinh, nguồn nước sạch và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Nhiễm giun nhẹ đôi khi không gây triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, khi số lượng giun trong cơ thể quá nhiều, trẻ có thể gặp các biểu hiện như đau bụng kéo dài, buồn nôn, nôn ói, bụng chướng, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, chán ăn hoặc chậm tăng trưởng.

Trường hợp nguy hiểm hơn, giun có thể kết thành khối trong ruột, gây tắc ruột. Khi trẻ đau bụng dữ dội, nôn liên tục, bụng căng chướng, không thể đại tiện hoặc xì hơi trong thời gian dài, gia đình không nên tự xem là đau bụng thông thường hay tự ý điều trị tại nhà. Đây có thể là dấu hiệu cần được thăm khám y tế sớm.

Trường hợp nguy hiểm hơn, giun có thể kết thành khối trong ruột, gây tắc ruột. (Ảnh: RN)

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa nhiễm giun bằng những biện pháp cơ bản nhưng rất quan trọng: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, rửa kỹ rau quả, giữ môi trường sống hợp vệ sinh và thực hiện tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý những biểu hiện bất thường ở đường tiêu hóa. Một cơn đau bụng tưởng như đơn giản đôi khi có thể là tín hiệu cảnh báo tình trạng nguy hiểm hơn, nhất là khi đi kèm nôn ói, bụng chướng và bí đại tiện kéo dài.

Theo RN, CDC, WHO