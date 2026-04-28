Bé trai 7 tuổi tử vong do bị kẹt trong ống hút bể bơi

Gabriele Petrucci, 7 tuổi, cùng cha mẹ và bạn bè đến một khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Ý để ăn mừng sinh nhật, nhưng chuyến đi đã trở thành bi kịch khi cậu bé bị mắc kẹt trong ống hút của bể bơi.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 18/4 tại khu nghỉ dưỡng Castelforte, Ý, nơi gia đình Gabriele tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho cậu bé (sinh nhật chính thức của em là hai ngày trước đó). Khi đang ở vùng nước nông cùng mẹ, trong khi người cha đứng cách đó chỉ vài mét trên bờ, Gabriele đột ngột biến mất.

Ông Antonello, cha của cậu bé, bàng hoàng nhớ lại: "Khi tôi vừa quay đi để đặt đồ xuống thì không còn thấy con đâu nữa. Rồi tôi nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của Gabriele đang bị hút chặt trong ống hút này. Tôi đã cố dùng tay không để kéo con ra".

Bé trai thiệt mạng dù đang ở vùng nước nông

Dù Gabriele đã cố gắng vùng vẫy dưới nước nhưng em không thể nổi lên bề mặt. "Ba người khác đã chạy đến hỗ trợ tôi, nhưng ngay cả khi có họ, chúng tôi vẫn không thể kéo con ra được", ông Antonello kể lại. "Họ phải tắt hệ thống máy bơm thì tôi mới có thể giải cứu con. Cánh tay của con đã chuyển sang màu tím - con đã chiến đấu như một con sư tử để cố thoát ra".

Luật sư của gia đình, ông Francesco Lauri, cho biết: "Mọi người đã nỗ lực hồi sức cho cậu bé trong một thời gian dài, nhưng không thể cứu vãn được gì". Những phát hiện ban đầu cho thấy ống hút của bể bơi ngoài trời tại khu phức hợp Complesso Termale Vescine đã bị thiếu lưới sắt bảo vệ.

Đáng phẫn nộ hơn, ông Antonello cáo buộc khu nghỉ dưỡng đã cố gắng xóa dấu vết ngay sau khi thảm kịch xảy ra. Ông chia sẻ với truyền thông địa phương: "Như một phép màu, chiếc lưới sắt đó bỗng xuất hiện ở một vị trí rất xa - xa đến mức tôi chỉ có thể giả định rằng ai đó đã đặt nó vào đó sau khi sự việc xảy ra".

Người cha đau đớn nói: "Chúng tôi hoàn toàn sốc. Một gia đình ba người đi dự tiệc sinh nhật không thể trở về chỉ còn hai người. Vợ tôi đã suy sụp hoàn toàn. Con trai chúng tôi là một viên ngọc quý, mạnh mẽ và thông minh. Con tôi đã chết vì sự cẩu thả".

Hiện tại, các công tố viên tại Cassino đang điều tra bốn người vì nghi ngờ ngộ sát, bao gồm quản lý khu nghỉ dưỡng, chủ sở hữu công ty bảo trì và nhân viên chịu trách nhiệm lắp lại lưới sắt.

Luật sư của gia đình khẳng định: "Cái chết của cậu bé hoàn toàn là do quản lý bể bơi yếu kém và hệ thống an toàn lạc hậu, không tuân thủ quy định. Đây là một thảm kịch lẽ ra phải được ngăn chặn ngay từ đầu".

Nguồn: Mirror

Chi Chi