Bé trai 4 tuổi trộm trang sức của mẹ rồi gọi shipper đến giao hàng, danh tính người nhận khiến ai cũng bất ngờ

Nhân vật chính trong câu chuyện là cậu bé Cầu Cầu, năm nay 5 tuổi, sự việc diễn ra vào mùa hè năm ngoái.

Mặc dù hơi hiếu động nhưng Cầu Cầu được nhận xét là rất ngoan ngoãn. Một ngày, nhân lúc mẹ ra ngoài mua thức ăn, cậu bé đã dùng ứng dụng để gọi nhân viên chuyển phát nhanh một món quà.

Cầu Cầu muốn gửi sợi dây chuyền giá trị của mẹ đến một ai đó. Một anh chàng shipper nhanh chóng xuất hiện trước nhà Cầu Cầu.

May mắn là anh chàng này thật sự tốt bụng. Khi phát hiện trong nhà chỉ có một đứa trẻ nhưng lại muốn gửi đi món hàng có giá trị, anh shipper đã gọi cho cha mẹ cậu bé để xác minh sự việc.

Và lúc đó mẹ Cầu Cầu mới biết chuyện này.

Cậu bé Cầu Cầu đã tự mang món quà đưa cho nhân viên chuyển phát.

Sau đó, Cầu Cầu và mẹ đã có một cuộc nói chuyện ngắn. Hóa ra, Cầu Cầu có một cô bạn thân ở lớp mẫu giáo tên là Hi Hi và cậu bé muốn tặng cho Hi Hi một món quà.

Cậu bé đã để ý mẹ thường dùng ứng dụng để đặt chuyển phát nhanh mới nảy ra suy nghĩ về kế hoạch chuyển quà cho cô bạn theo cách này.

Người mẹ cho biết mình rất cảm kích anh chàng shipper vì đã không để một đứa bé ở nhà một mình, anh ta đã chờ bố mẹ của cậu bé trở về mới rời đi.

Nếu không phải là anh thì có thể đứa bé đã gặp nguy hiểm nào đó khi có người lạ bước qua cửa nhà. Cô cũng cho biết mình đã chỉ dạy và phê bình đứa con để tránh điều tương tự xảy ra.

Thanh niên shipper tốt bụng gọi điện xác nhận sự việc với phụ huynh của Cầu Cầu...

... đồng thời cũng ở lại chờ đến khi mẹ cậu bé quay về nhà.

Phóng viên đã liên lạc với thanh niên tốt bụng làm nghề chuyển phát kia, anh cho biết việc một đứa trẻ ở nhà một mình và mở cửa cho người lạ là điều sai lầm.

Khi thấy trong nhà không có người lớn, anh đã liên lạc ngay với phụ huynh của đứa bé.

Chân dung anh chàng shipper tốt bụng.

Thực tế, các bậc cha mẹ nên sớm giáo dục trẻ có nhận thức về sự an toàn của bản thân. Với những tài sản có giá trị lớn, cha mẹ cũng nên hướng dẫn cho các trẻ hiểu rõ.