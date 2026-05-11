HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé trai 4 tuổi ngã từ tầng 11 chung cư xuống đất vì ngóng bố mẹ về nhà

Chi Chi
|

Cậu bé cho biết vì quá nhớ bố mẹ nên đã trèo lên cửa sổ để ngóng xem họ đã về chưa.

Một cậu bé 4 tuổi tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã sống sót một cách thần kỳ sau khi rơi từ cửa sổ tầng 11 của căn hộ đang sinh sống. Khi tỉnh lại, cậu bé vừa khóc vừa nói với mẹ rằng vì quá nhớ cha mẹ nên đã trèo lên cửa sổ để ngóng xem họ đã về chưa.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4/2026 khi cậu bé, thường được gọi là Tiểu Minh, ở nhà một mình do cha mẹ bận đi giao hàng. Mẹ của Tiểu Minh cho biết họ dự định chỉ đi một lát và khá yên tâm vì cửa chính đã khóa, cửa sổ cũng có lưới bảo vệ, đồng thời họ vẫn theo dõi con qua camera giám sát. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu bé đã tìm được chìa khóa, tự mở khóa lưới bảo vệ và trèo ra ngoài.

Bé trai sống sót thần kỳ

Khoảng hai tiếng sau, khi người cha trở về và không thấy con đâu, ông vội vã chạy xuống tầng dưới thì phát hiện con trai đang nằm trên nền xi măng gần tòa nhà. Cậu bé lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều xương bị gãy, cùng các tổn thương nghiêm trọng ở gan, lách, phổi và thận.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán tỷ lệ sống sót của Tiểu Minh chỉ vỏn vẹn 5%. Cha của cậu bé, anh Tống, chia sẻ rằng họ đã cảm thấy như "trời đất sụp đổ" khi nghe tin dữ. Sau 18 ngày điều trị tích cực tại đơn vị hồi sức cấp cứu (ICU), Tiểu Minh đã hồi phục một cách khó tin và được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị vật lý trị liệu.

Mẹ của cậu bé chia sẻ trong xót xa rằng Tiểu Minh vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi được hỏi lý do trèo lên cửa sổ, cậu bé chỉ nói vì quá nhớ mẹ và muốn xem cha mẹ đã về đến đâu. Hiện tại, gia đình rất lạc quan vào khả năng hồi phục hoàn toàn của con trai và gọi đây là một phép màu thực sự.

Khu chung cư xảy ra vụ việc

Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc quy định cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ em dưới 8 tuổi ở nhà một mình mà không có sự giám sát. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như không có người lớn nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi các vụ tai nạn tương tự xảy ra. Câu chuyện của Tiểu Minh hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh về việc đảm bảo an toàn cho con trẻ tại các tòa nhà cao tầng.

Nguồn: SCMP

Ảnh hiếm thời cuối nhà Thanh gây ngỡ ngàng: Từ Hi có sở thích lạ, phim ảnh đã "lừa" chúng ta thế nào
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại