Bé trai 4 tuổi ngã từ tầng 11 chung cư xuống đất vì ngóng bố mẹ về nhà

Một cậu bé 4 tuổi tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã sống sót một cách thần kỳ sau khi rơi từ cửa sổ tầng 11 của căn hộ đang sinh sống. Khi tỉnh lại, cậu bé vừa khóc vừa nói với mẹ rằng vì quá nhớ cha mẹ nên đã trèo lên cửa sổ để ngóng xem họ đã về chưa.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4/2026 khi cậu bé, thường được gọi là Tiểu Minh, ở nhà một mình do cha mẹ bận đi giao hàng. Mẹ của Tiểu Minh cho biết họ dự định chỉ đi một lát và khá yên tâm vì cửa chính đã khóa, cửa sổ cũng có lưới bảo vệ, đồng thời họ vẫn theo dõi con qua camera giám sát. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu bé đã tìm được chìa khóa, tự mở khóa lưới bảo vệ và trèo ra ngoài.

Bé trai sống sót thần kỳ

Khoảng hai tiếng sau, khi người cha trở về và không thấy con đâu, ông vội vã chạy xuống tầng dưới thì phát hiện con trai đang nằm trên nền xi măng gần tòa nhà. Cậu bé lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều xương bị gãy, cùng các tổn thương nghiêm trọng ở gan, lách, phổi và thận.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán tỷ lệ sống sót của Tiểu Minh chỉ vỏn vẹn 5%. Cha của cậu bé, anh Tống, chia sẻ rằng họ đã cảm thấy như "trời đất sụp đổ" khi nghe tin dữ. Sau 18 ngày điều trị tích cực tại đơn vị hồi sức cấp cứu (ICU), Tiểu Minh đã hồi phục một cách khó tin và được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị vật lý trị liệu.

Mẹ của cậu bé chia sẻ trong xót xa rằng Tiểu Minh vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi được hỏi lý do trèo lên cửa sổ, cậu bé chỉ nói vì quá nhớ mẹ và muốn xem cha mẹ đã về đến đâu. Hiện tại, gia đình rất lạc quan vào khả năng hồi phục hoàn toàn của con trai và gọi đây là một phép màu thực sự.

Khu chung cư xảy ra vụ việc

Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc quy định cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ em dưới 8 tuổi ở nhà một mình mà không có sự giám sát. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như không có người lớn nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi các vụ tai nạn tương tự xảy ra. Câu chuyện của Tiểu Minh hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh về việc đảm bảo an toàn cho con trẻ tại các tòa nhà cao tầng.

