Theo truyền thông địa phương, cậu bé bắt đầu cảm thấy khó chịu chỉ khoảng 30 phút sau khi ăn, với các triệu chứng đau bụng dữ dội, vã mồ hôi và nôn mửa. Dù được phát hiện kịp thời, em đã không qua khỏi.

Ban đầu, chủ cửa hàng bán số mì gói cho cậu bé bị thẩm vấn vì lo ngại sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm và khám nghiệm tử thi cho thấy em không bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân tử vong được xác định có khả năng do tắc nghẽn tiêu hóa cấp tính hoặc các vấn đề nghiêm trọng ở đường ruột sau khi ăn một lượng lớn mì tôm sống.

Sự việc này đã gây ra làn sóng tranh luận tại Ai Cập về mức độ an toàn của thực phẩm chế biến sẵn cũng như các chất phụ gia đi kèm. Từ lâu, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra thực phẩm nhiều phụ gia như snack, kẹo hay mì ăn liền có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 và nhiều bệnh mãn tính khác.

Đáng chú ý, ăn mì tôm sống không phải chuyện hiếm trên mạng xã hội. Trào lưu “Ăn mì sống” (Eat Ramen Raw Challenge) đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và nhiều nền tảng, biến mì tôm sống thành món ăn vặt phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ mất nước nghiêm trọng đến tắc ruột, thậm chí dẫn đến tử vong.

Không chỉ ăn sống, việc tiêu thụ quá nhiều mì tôm chín cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Một gói mì ăn liền thông thường chứa tới 1.330mg natri, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mức tối đa cho cả ngày chỉ là 2.000mg. Nghiên cứu tại Hàn Quốc cũng cho thấy ăn mì quá thường xuyên (trên 2 lần mỗi tuần) làm tăng nguy cơ hội chứng chuyển hóa, một nhóm bệnh lý làm gia tăng khả năng mắc tim mạch, tiểu đường và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Theo Giáo sư Lauren Ball (Đại học Queensland, Úc) và Tiến sĩ Emily Burch (Đại học Southern Cross, Úc), việc nạp nhiều muối trong thời gian dài sẽ tạo gánh nặng cho tim và thận. Đồng thời, mì ăn liền thường được làm từ bột mì tinh chế, ít chất xơ, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Vụ việc bé trai Ai Cập tử vong là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho nhiều gia đình. Cha mẹ cần lưu ý không để con trẻ coi mì tôm sống là món ăn vặt, cũng như hạn chế tối đa thói quen ăn nhiều mì ăn liền. Chọn chế độ ăn đa dạng, bổ sung rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm tự nhiên mới là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Daily Mail