Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại một bể bơi nước nóng ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Nạn nhân là bé trai họ Vương, 12 tuổi, dù đã đeo hai chiếc phao bơi nhưng vẫn bị đuối nước trong bể bơi chỉ sâu 100cm. Sự việc làm dấy lên những lo ngại về vấn đề giám sát an toàn tại các cơ sở giải trí và sự lơ là của người thân.

Cả nhà đi tắm suối khoáng, con trai ở lại bể bơi một mình

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, bé Vương cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Chiêu Thông. Tối ngày 3.1.2026, sau khi ăn cơm xong, cả gia đình đến khu suối khoáng Tử Quang Thế Kỷ để thư giãn. Lúc đó, mẹ của bé Vương đưa em gái đến khu vực tắm nữ, còn người cha dượng họ Dương đưa bé Vương vào khu vực nam.

Ảnh minh hoạ

Thực tế mực nước tại đây không cao, chỉ sâu khoảng 100cm. Trong khi đó, bé Vương cao gần 140cm và trên người còn đeo thêm hai chiếc phao bơi. Vì vậy, mọi người trong gia đình đều chủ quan cho rằng độ an toàn đã được đảm bảo tuyệt đối.

Thấy xung quanh bể bơi có vài nhân viên làm việc và nhiều du khách khác đang hoạt động, ông Dương nghĩ rằng việc rời đi tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ông đi vào phòng tắm để tắm rửa nhanh, nhưng không ngờ khoảng trống chỉ từ 7 đến 8 phút đó lại dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn.

Cấp cứu bất thành, nguyên nhân đuối nước vẫn là ẩn số

Khi người cha dượng quay lại, hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, nhiều người đang tập trung sơ cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bé Vương ngay trên sàn. Ông Dương đau xót chia sẻ rằng bản thân hoàn toàn không rõ đứa trẻ đã bị đuối nước như thế nào trong tình cảnh đó.

Ngay sau sự cố, bé Vương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến ngày 5.1.2026, em đã không qua khỏi. Phía cảnh sát sau khi điều tra bước đầu đã xác định đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và chưa tiết lộ chi tiết nguyên nhân dẫn đến việc một đứa trẻ cao 140cm đeo 2 phao lại bị chìm trong bể nước 100cm.

Về phía đơn vị kinh doanh suối khoáng, họ tỏ thái độ khá kín tiếng trước các câu hỏi của truyền thông, chỉ cho biết đang thương lượng giải quyết với gia đình nạn nhân. Người thân của bé Vương hiện vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng này và mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ sự thật để đòi lại công bằng cho con.