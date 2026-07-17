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Bé trai 11 tháng tuổi tử vong sau khi bị mẹ bỏ quên hơn nửa tiếng trên ô tô dưới trời nắng nóng tại Nhật

Phạm Trang
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Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản, khi một bé trai mới 11 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô giữa thời tiết nắng nóng.

Theo đài Kumamoto Broadcasting (KKT) và một số cơ quan truyền thông Nhật Bản, ngày 16/7, Cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 15/7. Người mẹ đã lái xe đưa các con ra ngoài. Sau khi đưa những đứa con lớn đến trường mầm non, người này ghé ngân hàng giải quyết công việc rồi lái xe về nhà.

Sau khi đỗ xe tại bãi đỗ ngoài trời, người mẹ vào nhà một mình và quên mất bé trai vẫn đang ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em ở hàng ghế sau.

Bé trai 11 tháng tuổi tử vong trên ô tô giữa nắng nóng tại Nhật - Ảnh 1.

Làm việc với cảnh sát, người mẹ khai rằng do bận rộn với công việc và việc nhà nên đã để con một mình trong xe khoảng 30 phút đến 1 giờ. Người này cho biết khi rời xe, động cơ vẫn đang hoạt động nhưng "không rõ vì sao sau đó lại tắt". Đến khi nhớ ra và quay lại kiểm tra, bà phát hiện bé đã bất tỉnh, ngừng phản ứng.

Bé trai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng hô hấp. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa khoảng một giờ, em vẫn không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thành phố Kumamoto đang trong diện cảnh báo nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 32,5 độ C vào khoảng 13 giờ. Chiếc xe đỗ tại bãi đỗ không có mái che, khiến khoang xe kín dưới ánh nắng trực tiếp nhanh chóng trở nên nóng như lò nung, tạo ra môi trường đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Nguồn: ETtoday

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