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Bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị bố bỏ quên 1 giờ trong xe đóng kín

Phạm Trang
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Một bé trai 1 tuổi ở bang Connecticut (Mỹ) tử vong sau khi được cho là bị cha bỏ lại một mình trong ô tô giữa thời tiết nóng bức, trong khi xe đóng kín cửa sổ và không bật điều hòa.

Theo đó, sự việc xảy ra ngày 15/8. Kevin Pell, 47 tuổi, khi đó đang làm việc tại trang trại dâu tây của gia đình.

Người đàn ông sau đó gọi điện cho trung tâm điều phối khẩn cấp để cầu cứu. Theo nội dung cuộc gọi được ghi lại, khi quay lại ô tô, Pell phát hiện con trai đã tím tái và không còn thở. Trong cuộc gọi, người cha hoảng loạn nói: “Con trai tôi có thể đã chết. Nó mới 1 tuổi”, đồng thời nhiều lần kêu lên rằng con đã chết. Pell cũng thừa nhận với nhân viên điều phối: “Tôi không bật điều hòa”.

Bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị bố bỏ quên 1 giờ trong xe đóng kín- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: VCG)

Nhân viên cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành hồi sức tim phổi cho bé trai rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Connecticut để cấp cứu. Tuy nhiên, bé không qua khỏi sau đó.

Theo hồ sơ bắt giữ, khi báo cảnh sát, Pell ban đầu thừa nhận không bật điều hòa trong xe. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông này lại khai rằng đã bật điều hòa và để con trai ngủ trong ô tô khoảng một giờ.

Cảnh sát cho biết bé trai bị bỏ lại trong chiếc xe đỗ dưới ánh nắng trực tiếp. Cửa sổ và cửa sổ trời đều đóng kín, khiến môi trường bên trong xe được xác định hoàn toàn không phù hợp để trẻ nhỏ ở lại. Sau sự việc, Pell bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD.

Một trong những điều kiện tại ngoại là Pell không được ở một mình với bất kỳ người nào dưới 18 tuổi nếu không có người khác giám sát, trong đó có cả người con còn lại của ông.

Theo cảnh sát, kết quả khám nghiệm tử thi của bé trai vẫn chưa được công bố. Nhà chức trách không loại trừ khả năng Pell có thể phải đối mặt với thêm các cáo buộc trong thời gian tới. Vụ việc tiếp tục được điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai.

Nguồn: ETtoday

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