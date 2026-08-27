'Bế tắc' với Iran, Mỹ đưa thêm tàu sân bay đến Trung Đông

Các quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ xác nhận, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng thủy thủ đoàn sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông trong vài tuần tới. Đợt triển khai này dự kiến kéo dài ít nhất 7 tháng.

“Họ biết mình có thể sẽ ở đó lâu hơn 7 tháng. Sĩ quan chỉ huy đang yêu cầu họ lên kế hoạch cho thời gian triển khai kéo dài 8 tháng”, John Perryman - một quan chức Hải quân Mỹ - cho biết hôm 26/8, theo USNI News.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang phải giải quyết những hệ quả từ đợt triển khai gần đây của tàu USS Abraham Lincoln tới khu vực Trung Đông. Con tàu đã phải hoạt động trên biển hơn 250 ngày mà không ghé vào bất kỳ cảng nào.

Đợt triển khai kéo dài đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tinh thần của các thủy thủ, bao gồm các báo cáo về việc ít nhất một người bị rơi xuống biển, cũng như tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trên chiến hạm có trọng tải 100.000 tấn này.

Tuần trước, tàu USS George Washington đã thay thế tàu Lincoln, và tàu Lincoln dự kiến sẽ ghé cảng Thái Lan trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, khoảng thời gian hoạt động của tàu Washington ở Trung Đông có thể sẽ không kéo dài, vì tàu Roosevelt dự kiến sẽ thay thế con tàu này.

Ngoài ra, tàu sân bay USS George H.W. Bush hiện cũng đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu ngày 26/8, Đô đốc Hải quân Daryl Caudle thừa nhận những áp lực mà tình hình căng thẳng với Iran gây ra cho hạm đội Mỹ. Ông cho biết lực lượng này sẽ nỗ lực đảm bảo tính ổn định hơn về thời gian triển khai, nhưng các yêu cầu tác chiến thực tế có thể khiến việc này trở nên khó khăn.

"Tôi chỉ muốn các đợt triển khai kéo dài khoảng 7 tháng. Tôi thường không ủng hộ việc kéo dài thời gian này và luôn kiên quyết phản đối điều đó. Tuy nhiên, đối phương cũng có quyền quyết định cục diện”, USNI News dẫn lời Đô đốc Caudle.

Kể từ khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào ngày 28/2, Mỹ đã duy trì sự hiện diện liên tục của các tàu sân bay tại Biển Ả-rập. Từ vị trí này, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với Tehran.

Việc triển khai tàu sân bay mới diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang chịu nhiều áp lực từ các cuộc xung đột và những cam kết an ninh toàn cầu. Xung đột Mỹ - Iran hiện vẫn đang kéo dài dai dẳng, khi chưa có thỏa thuận mới nào được ký kết. Thay vào đó, Mỹ đang gia tăng áp lực kinh tế lên Iran bằng các lệnh trừng phạt, với việc Tổng thống Donald Trump khẳng định sức mạnh tài chính sẽ đưa nước Mỹ "tiến tới một thắng lợi lớn".