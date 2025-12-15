Bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong giữa trời -3 độ C ở Seoul, nghi phạm là du học sinh người Việt

Một trẻ sơ sinh vừa chào đời đã được phát hiện bị bỏ rơi bên ngoài một tòa nhà ở trung tâm Seoul trong tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, em bé không qua khỏi. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin tổng hợp từ báo Maeil Business Newspaper ngày 14/12, khoảng 18h30 cùng ngày, Đồn Cảnh sát Jungbu, Seoul nhận được cuộc gọi khẩn cấp 112 báo tin có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần khu ký túc xá Chungmu Haksa của Đại học Dongguk, quận Jung.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngay khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phát hiện trẻ sơ sinh được đặt trong một túi giấy, trong tình trạng ngừng tim. Em bé lập tức được chuyển đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong không lâu sau.

Địa điểm phát hiện vụ việc là khu vực lối ra vào của một tòa nhà gần ký túc xá Chungmu Haksa, nơi trẻ bị để lộ hoàn toàn ngoài trời. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời xuống khoảng -3 độ C, cho thấy trẻ sơ sinh đã bị bỏ mặc giữa thời tiết giá rét.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người bỏ rơi trẻ sơ sinh là một du học sinh mang quốc tịch Việt Nam. Người này hiện đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, quá trình sinh nở cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi bỏ rơi trẻ sau khi tình trạng sức khỏe của nghi phạm ổn định.

Nguồn: Maeil Business, Nate, Daum