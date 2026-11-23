Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một bệ phóng mới có khả năng bắn hai tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng.

Iran công bố bệ phóng tên lửa đạn đạo kép thế hệ mới.

Theo SouthFront, hình ảnh bệ phóng tên lửa đặc biệt này được tiết lộ trong chuyến thăm của Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Ahmad Vahidi đến một thành phố tên lửa ngầm mới của Iran.

Đoạn phim do đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cho thấy bệ phóng tên lửa kép bên trong một cơ sở, nhưng không tiết lộ danh tính của cơ sở này.

Hệ thống này thể hiện một bước tiến rõ rệt so với các bệ phóng kép trước đây của Iran, vốn chỉ được thiết kế cho tên lửa nhiên liệu rắn.

Hệ thống đẩy bằng nhiên liệu lỏng mang lại hiệu quả cao hơn và cho phép người vận hành linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh tốc độ và quỹ đạo của tên lửa. Tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng cũng có chi phí chế tạo rẻ hơn.

Ông Vahidi được Tư lệnh Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn tướng Majid Mousavi, tháp tùng, người đã báo cáo với ông về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng và những phát triển mới nhất về tên lửa.

Tướng Mousavi cho biết lực lượng này đã tăng cường đáng kể năng lực kể từ cuộc chiến trước, bằng cách tích hợp các hệ thống mới vào kho vũ khí của mình. Trong khi đó, ông Vahidi cảnh báo các đối thủ của Iran vẫn chưa thấy hết toàn bộ khả năng của lực lượng này.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Mousavi: "Những gì đang xảy ra với kẻ thù của chúng ta chỉ là sự khởi đầu".

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khánh thành một thành phố tên lửa ngầm khác, trưng bày một bộ sưu tập lớn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng với các hệ thống phóng của chúng.

Các cuộc biểu tình diễn ra cùng lúc với những tuyên bố của Iran về việc mở rộng sản xuất vũ khí ngầm để bảo vệ năng lực sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của nước này khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng.

Người phát ngôn của IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, cho biết hồi đầu tháng này rằng các dây chuyền sản xuất đã được chuyển từ các cơ sở trên mặt đất xuống các cơ sở ngầm, mà ông mô tả là "các thành phố sản xuất tên lửa" có khả năng duy trì sản xuất ngay cả khi bị oanh tạc dữ dội.

Trong khi đó, một báo cáo đánh giá của tình báo phương Tây do Bloomberg công bố ngày 10/11, ước tính Iran đang sản xuất khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Báo cáo cũng cho biết kho tên lửa còn lại của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào khoảng 1.700 quả, bất chấp nhiều tháng bị Mỹ và Israel tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự.

Iran cũng đã thể hiện tham vọng mở rộng tầm bắn của kho vũ khí tên lửa đạn đạo. Ngày 7/11, người phát ngôn của IRGC, ông Mohebbi tuyên bố Iran đã dỡ bỏ giới hạn tự đặt ra trước đó về tầm bắn 2.000km đối với tên lửa.

Việc công bố bệ phóng tên lửa mới nhất dường như nhằm mục đích củng cố khả năng răn đe của Iran trong bối cảnh Mỹ và Israel đang cân nhắc các hành động quân sự mới chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ngày 20/11, CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang cân nhắc một cuộc tấn công mới vào Iran trong thời gian ngắn, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có cho phép một cuộc tấn công như vậy hay không.