HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé lớp 3 ở Hà Nội hỏng mắt vì sai lầm suốt 1 năm của bố mẹ: Lời cảnh báo của bác sĩ nhãn khoa

Văn Dân |

Dù đã trôi qua nhiều năm, khi nhắc lại một trường hợp bé lớp 3 hỏng mắt vì thói quen tự ý mua thuốc nhỏ mắt cho con, bác sĩ Đặng Như Quỳnh vẫn không khỏi rơi nước mắt...

Đó là một trong nhiều khoảnh khắc xúc động, nhiều câu chuyện ý nghĩa được nữ bác sĩ Đặng Như Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt quốc tế DND, chia sẻ trong chương trình "The Human Voice" phát sóng tối 6/3.

Chương trình Human Voice là một chuỗi Podcast phát sóng online, thuộc hệ sinh thái nội dung đồng hành trong giải thưởng cấp nhà nước - Giải thưởng Hành động Vì Cộng đồng (Human Act Prize). Giải thưởng do Báo Nhân dân chủ trì và phối hợp Công ty CP VCCorp tổ chức.

Bé lớp 3 ở Hà Nội hỏng mắt vì sai lầm suốt 1 năm của bố mẹ: Lời cảnh báo của bác sĩ nhãn khoa- Ảnh 1.

Tại đây, bác sĩ Đặng Như Quỳnh đã đem đến những câu chuyện giản dị mà sâu sắc về cách làm thiện nguyện của một đơn vị tư nhân, giúp cho hàng ngàn đồng bào vùng cao ở nhiều địa phương, từ mù lòa, khiếm thị do đục thủy tinh thể được trở lại thành sáng mắt. Điều đáng nói là đơn vị đã mang theo những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới để phẫu thuật mắt nhân đạo, do những bác sĩ chuyên môn tốt nhất tiến hành.

Bác sĩ Quỳnh kể, có những cụ già ở Yên Bái sau khi mắt sáng lại (sau khoảng 15-20 phút mổ) đã quỳ xuống nói: "Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ", điều đó khiến chị và ê-kíp vô cùng tự hào. Lại có những cụ già ở Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La sau khi phục hồi thị lực đã nói: "Đồng bào Quỳnh Nhai xin cảm ơn các bác sĩ". Hai từ "đồng bào" khiến bác sĩ Quỳnh không bao giờ quên...

Bác sĩ Quỳnh cũng chia sẻ con số báo động về tình trạng suy giảm thị lực của 3 triệu trẻ em Việt, chủ yếu là mắc tật khúc xạ, mà nếu không được thăm khám đúng, điều trị đúng, sẽ bị suy giảm thị lực vĩnh viễn về lâu dài. Từ đó, bác sĩ đưa ra những khuyến cáo rất cụ thể về cách chăm sóc mắt cho mọi gia đình như: không tự ý nhỏ thuốc có corticoid (dẫn đến hậu quả như em bé lớp 3 bị mù lòa), tư thế ngồi học của trẻ...

Tất cả những nội dung này bạn đọc có thể theo dõi tại Podcast dưới đây.

Khoảnh khắc rơi nước mắt trong Sex Education: Một lời nói của người cha mà đứa trẻ đã chờ cả tuổi thơ


Tags

đục thủy tinh thể

cận thị

chữa mắt

Tật khúc xạ

Human Voice

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại