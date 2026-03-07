Bé lớp 3 ở Hà Nội hỏng mắt vì sai lầm suốt 1 năm của bố mẹ: Lời cảnh báo của bác sĩ nhãn khoa

Đó là một trong nhiều khoảnh khắc xúc động, nhiều câu chuyện ý nghĩa được nữ bác sĩ Đặng Như Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt quốc tế DND, chia sẻ trong chương trình "The Human Voice" phát sóng tối 6/3.

Chương trình Human Voice là một chuỗi Podcast phát sóng online, thuộc hệ sinh thái nội dung đồng hành trong giải thưởng cấp nhà nước - Giải thưởng Hành động Vì Cộng đồng (Human Act Prize). Giải thưởng do Báo Nhân dân chủ trì và phối hợp Công ty CP VCCorp tổ chức.

Tại đây, bác sĩ Đặng Như Quỳnh đã đem đến những câu chuyện giản dị mà sâu sắc về cách làm thiện nguyện của một đơn vị tư nhân, giúp cho hàng ngàn đồng bào vùng cao ở nhiều địa phương, từ mù lòa, khiếm thị do đục thủy tinh thể được trở lại thành sáng mắt. Điều đáng nói là đơn vị đã mang theo những công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới để phẫu thuật mắt nhân đạo, do những bác sĩ chuyên môn tốt nhất tiến hành.

Bác sĩ Quỳnh kể, có những cụ già ở Yên Bái sau khi mắt sáng lại (sau khoảng 15-20 phút mổ) đã quỳ xuống nói: "Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ", điều đó khiến chị và ê-kíp vô cùng tự hào. Lại có những cụ già ở Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La sau khi phục hồi thị lực đã nói: "Đồng bào Quỳnh Nhai xin cảm ơn các bác sĩ". Hai từ "đồng bào" khiến bác sĩ Quỳnh không bao giờ quên...

Bác sĩ Quỳnh cũng chia sẻ con số báo động về tình trạng suy giảm thị lực của 3 triệu trẻ em Việt, chủ yếu là mắc tật khúc xạ, mà nếu không được thăm khám đúng, điều trị đúng, sẽ bị suy giảm thị lực vĩnh viễn về lâu dài. Từ đó, bác sĩ đưa ra những khuyến cáo rất cụ thể về cách chăm sóc mắt cho mọi gia đình như: không tự ý nhỏ thuốc có corticoid (dẫn đến hậu quả như em bé lớp 3 bị mù lòa), tư thế ngồi học của trẻ...

Tất cả những nội dung này bạn đọc có thể theo dõi tại Podcast dưới đây.



