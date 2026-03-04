Khoảnh khắc rơi nước mắt trong Sex Education: Một lời nói của người cha mà đứa trẻ đã chờ cả tuổi thơ

Một câu nói ngắn ngủi trong Sex Education khiến nhiều khán giả nghẹn lại

Suốt nhiều mùa của Sex Education, Adam Groff thường xuất hiện với vẻ ngoài cộc cằn và đầy tức giận. Cậu từng là kẻ bắt nạt trong trường, học hành chật vật và luôn mang cảm giác mình “không đủ tốt”.

Phía sau những hành vi nổi loạn ấy là mối quan hệ căng thẳng với cha mình là hiệu trưởng Michael Groff.

Michael là kiểu người cha quen thuộc trong nhiều gia đình rất nghiêm khắc, ít bộc lộ cảm xúc và luôn tin rằng kỷ luật là cách tốt nhất để dạy con. Khi Adam học kém, ông thất vọng. Khi Adam gây rắc rối, ông trừng phạt. Và khi con trai loay hoay tìm chỗ đứng trong cuộc sống, điều cậu thường nhận được chỉ là sự lạnh lùng.

Nhưng trong một phân cảnh ở phần cuối của bộ phim, hai cha con cuối cùng cũng ngồi lại với nhau.

Không còn chiếc ghế hiệu trưởng quyền lực, Michael Groff lúc này chỉ là một người đàn ông trung niên lúng túng trước con trai mình. Sau một khoảng lặng khá dài, ông nói một câu rất ngắn:

“Bố xin lỗi.”

Adam không đáp lại ngay. Nhưng ánh mắt của cậu vừa ngạc nhiên, vừa mềm lại khiến nhiều khán giả lặng đi.

Không phải vì bản thân 3 chữ bố-xin-lỗi. Mà vì, Adam hiểu rõ cha mình đã thật sự thay đổi, từ tận sâu thẳm.

Với nhiều đứa trẻ, đôi khi chỉ một lời như vậy cũng là điều chúng phải chờ suốt cả tuổi thơ.

Khi cha mẹ dám nói lời xin lỗi

Khoảnh khắc ấy trong Sex Education chạm tới một vấn đề rất quen thuộc trong đời sống: nhiều bậc cha mẹ quen với việc dạy dỗ và kiểm soát, nhưng lại rất ít khi nói lời xin lỗi với con.

Theo các nhà tâm lý học, việc cha mẹ thừa nhận sai lầm không làm giảm uy quyền của họ, mà ngược lại còn giúp củng cố mối quan hệ với con cái.

Một nghiên cứu được công bố trên nền tảng học thuật Self-Determination Theory cho thấy khi cha mẹ xin lỗi một cách chân thành, trẻ em có xu hướng cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu hơn là hai yếu tố quan trọng đối với sự phát triển tâm lý lành mạnh.

Trên tạp chí Psychology Today, các chuyên gia cũng cho rằng lời xin lỗi đúng lúc giúp trẻ học được trách nhiệm và khả năng đồng cảm thông qua chính hành vi của cha mẹ.

Nhà tâm lý học Haim Ginott – tác giả cuốn sách nổi tiếng Between Parent and Child từng nhấn mạnh rằng trẻ em thường hình thành cách nhìn về bản thân thông qua cách cha mẹ nói chuyện với chúng.

Nói cách khác, thái độ của cha mẹ có thể trở thành “tấm gương” cho cảm xúc và sự tự tin của một đứa trẻ.

Có lẽ vì vậy mà khoảnh khắc Michael Groff nói lời xin lỗi trong Sex Education khiến nhiều người xem rơi nước mắt.

Không phải vì nó kịch tính.

Mà vì nó rất giống đời thật.

Trong nhiều gia đình, điều một đứa trẻ chờ đợi từ cha mẹ đôi khi không phải là những bài học dài hay sự kiểm soát nghiêm khắc.

Chỉ là một câu nói rất đơn giản.

Một câu nói mà đôi khi chúng phải chờ cả tuổi thơ mới được nghe.