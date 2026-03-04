Cô gái thản nhiên quấn "con rắn" khổng lồ quanh người lên máy bay, hành khách xôn xao khi biết đó là gì

Cô gái thản nhiên quấn "con rắn" khổng lồ quanh người lên máy bay

Một đoạn video đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh tượng lạ tại sân bay ở tỉnh Vân Nam. Trong clip, một cô gái trẻ xuất hiện với "con rắn" dài ngoằn ngoèo quấn quanh người. Nhìn từ xa, nhiều hành khách không khỏi hoang mang.

Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Không ít hành khách dừng lại quan sát, thậm chí rút điện thoại ra quay lại vì tò mò trước "hành lý" đặc biệt của cô gái.

Thế nhưng khi lại gần, nhiều người mới nhận ra những thứ trông giống rắn đó thực chất là các quả đậu khổng lồ, có chiều dài hơn một mét, được uốn cong lại giống như những sợi dây thừng tự nhiên.

Một cô gái trẻ xuất hiện với "con rắn" dài ngoằn ngoèo quấn quanh người. (Ảnh: Sohu)

Theo trang tin Jimu News, nhân vật trong đoạn video là cô Chen, đến từ thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Trong chuyến du lịch tới thành phố Phổ Nhĩ (Pu'er), tỉnh Vân Nam, cô tình cờ nhìn thấy loại đậu có kích thước đặc biệt tại một khu chợ địa phương và lập tức bị thu hút.

Cô Chen cho biết đã mua tổng cộng 16 quả đậu với giá 4 nhân dân tệ mỗi quả, tổng cộng 64 nhân dân tệ (khoảng hơn 200.000 đồng Việt Nam). Điều thú vị là mục đích của cô không phải để chế biến món ăn mà để mang về trang trí nhà cửa.

Trong đoạn video đăng lên mạng xã hội, cô còn hài hước gọi chúng là "những hạt đậu tình yêu trong giấc mơ của tôi" và đặt câu hỏi liệu việc mang chúng lên máy bay có hợp pháp hay không.

Hành trình gần 4.000 km của những "quả đậu mơ ước"

Theo chia sẻ của cô Chen, sau khi rời Vân Nam, cô đã mang số đậu này theo mình trong chuyến bay dài gần 4.000 km để trở về Đông Bắc Trung Quốc. Chuyến bay quá cảnh tại Thành Đô trước khi cô tiếp tục hành trình về Đại Liên.

Những quả đậu dài ngoằn ngoèo được buộc lại thành vòng và mang theo như hành lý cá nhân. Dù hình dạng khá đặc biệt, chúng vẫn được vận chuyển thuận lợi qua hành trình dài.

Theo chia sẻ của cô Chen, sau khi rời Vân Nam, cô đã mang số đậu này theo mình trong chuyến bay dài gần 4.000 km để trở về Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho biết họ từng nhìn thấy cô Chen tại sân bay và không quên chụp lại hình ảnh làm kỷ niệm. Một số người thậm chí còn chia sẻ rằng họ cũng từng mang những quả đậu khổng lồ tương tự từ Vân Nam về nhà.

Bên dưới đoạn clip, nhiều bình luận hài hước xuất hiện. Có người viết: "Nhìn từ xa cứ tưởng cô ấy mang theo mấy con rắn khổng lồ", trong khi người khác đùa rằng: "Đây chắc là hành lý gây chú ý nhất ở sân bay hôm đó".

Loại đậu dài hơn một mét gây sốt trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu của báo chí Trung Quốc, loại đậu gây chú ý trong đoạn clip có tên gọi phổ biến là "Rồng vượt sông" (Guojianglong). Đây là một giống đậu dây có kích thước đặc biệt, phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Vân Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây.

Điểm nổi bật của loại cây này nằm ở chiều dài của quả. Trong điều kiện tự nhiên, nhiều quả có thể dài hơn một mét, thậm chí dài hơn khi được phơi khô. Hình dáng uốn lượn khiến chúng trông giống như những con rắn hoặc những sợi dây tự nhiên.

Những quả đã già thường được phơi khô và bán tại các khu chợ địa phương như một món đồ trang trí hoặc quà lưu niệm độc đáo. (Ảnh: Sohu)

Khi còn non, loại đậu này có thể được sử dụng làm thực phẩm. Tuy nhiên, những quả đã già thường được phơi khô và bán tại các khu chợ địa phương như một món đồ trang trí hoặc quà lưu niệm độc đáo.

Những năm gần đây, các sản vật bản địa có hình dáng lạ tại Vân Nam ngày càng thu hút du khách. Từ các loại nông sản khổng lồ cho tới sản phẩm thủ công làm từ mây tre, nhiều món đồ chỉ có giá vài nhân dân tệ nhưng lại trở thành "đạo cụ chụp ảnh" thú vị trên mạng xã hội.

Chính sự khác lạ về hình thức và câu chuyện thú vị phía sau đã khiến những quả đậu tưởng chừng bình dị này trở thành "hiện tượng mạng" trên các nền tảng như Douyin hay Xiaohongshu. Với cô Chen, chuyến du lịch tới Vân Nam không chỉ mang về một món đồ trang trí độc đáo, mà còn vô tình tạo nên khoảnh khắc khiến cả sân bay phải xôn xao.

Theo Sohu, HK01