Thylane Blondeau (người Pháp) từng được mệnh danh là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới ” khi mới 6 tuổi. Nay ở tuổi 24, cô khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi diện mạo và thần thái quá khác lạ so với hình dung của họ.

Sinh ngày 5/4/2001 tại Aix-en-Provence (Pháp), Thylane là con gái của cựu cầu thủ Patrick Blondeau và người dẫn chương trình kiêm nhà văn Véronika Loubry. Cha mẹ cô ly hôn vào năm 2016.

Thylane trở thành hiện tượng toàn cầu từ năm 2007 khi bức ảnh với đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc vàng óng của cô bé lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người gọi cô là “nàng công chúa nhỏ của làng mẫu”, biểu tượng của vẻ đẹp trong sáng hiếm có.

Thylane Blondeau được mệnh danh là "cô bé xinh đẹp nhất thế giới" khi mới 6 tuổi.

Thylane Blondeau ở tuổi 24.

Từ nhỏ, Thylane đã hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng như Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, L'Oréal, Chanel hay Versace.

Trước đó, khi mới 4 tuổi, Thylane đã bước chân lên sàn diễn của nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier, trở thành một trong những người mẫu nhí được chú ý nhất châu Âu. Đến năm 9 tuổi, bé tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện trên tạp chí Vogue Enfants với hình ảnh trưởng thành, mặc váy ngắn, đi giày cao gót và trang điểm đậm, khiến dư luận toàn cầu dấy lên làn sóng chỉ trích về việc “người lớn hóa” trẻ em trong ngành thời trang.

Bộ ảnh Vogue Enfant dù gây tranh cãi nhưng cũng mở đường cho cô tiến sâu hơn vào làng thời trang. Khi bị dư luận chỉ trích, mẹ cô lên tiếng bảo vệ con gái, nói rằng điều duy nhất khiến bà ngạc nhiên chỉ là chiếc vòng cổ trị giá tới 3 triệu Euro (92 tỷ đồng) mà Thylane đeo.

Thylane theo đuổi sự nghiệp người mẫu từ khi còn nhỏ.

Lớn lên, Thylane không còn được nhận ra ở mọi nơi như thời thơ ấu hoàng kim; song cô vẫn duy trì sức hút và tiếp tục gắn bó với thế giới người mẫu. Theo Mirror US , Thylane sống trong sự chú ý của công chúng suốt gần hai thập kỷ.

Năm 13 tuổi, cô xuất hiện trên bìa tạp chí Jalouse và được ca ngợi là “người mẫu tài năng”. Sau đó, cô ký hợp đồng với IMG Models, công ty đại diện cho nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới và lấn sân sang điện ảnh với vai Gabriele trong phim Belle and Sebastian: The Adventure Continues (2015).

Năm 2017, Thylane trở thành đại sứ thương hiệu của L'Oréal, tham gia chiến dịch xuân/hè của Dolce & Gabbana cùng Zendaya, Lucky Blue Smith và Presley Gerber. Một năm sau, cô được vinh danh là “gương mặt đẹp nhất thế giới” trong danh sách 100 Most Beautiful Faces của TC Candler, sau khi liên tục góp mặt từ năm 2014 đến 2017, và thêm một lần nữa vào năm 2019.

Ở tuổi 24, cô vẫn hoạt động tích cực trong ngành thời trang. (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ là người mẫu, Thylane còn thử sức kinh doanh khi sáng lập thương hiệu thời trang riêng Heaven May và nhãn mỹ phẩm Enalyht. Hiện cô có hơn 7 triệu người theo dõi trên Instagram và vẫn giữ hợp đồng với IMG Models.

Tại Liên hoan phim Cannes 2025, Thylane xuất hiện với diện mạo chững chạc, già dặn và khác xa hình ảnh cô bé tóc vàng từng làm say lòng công chúng. Ở tuổi 24, “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” năm nào có hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, tiếp tục làm việc trong ngành thời trang với vai trò người mẫu và giám đốc sáng tạo.

(Nguồn: Mirror)